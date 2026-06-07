8 июня 2026 года в 22:10 сборные Франции и Северной Ирландии сыграют в товарищеском матче.

Франция

Франция – явный фаворит. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, забивает в 12 последних. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, но французы пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче поражение от Кот-д'Ивуара (1:2). История встреч с Северной Ирландией на стороне хозяев: три победы в трeх очных матчах, причeм в каждом французы забивали.

Северная Ирландия

Северная Ирландия находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 10 последних. Атака слабовата – 0.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче победа над Гвинеей (1:0). Гости будут обороняться, но против Франции шансов мало.

Факты о командах

Франция

Не проигрывают в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 12 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

3 победы в 3 матчах над Северной Ирландией

Поражение от Кот-д'Ивуара (1:2)

Северная Ирландия

3 матча без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 10 последних товарищеских матчах

Победа над Гвинеей (1:0)

Прогноз на матч Франция – Северная Ирландия

Франция – явный фаворит, особенно дома. Северная Ирландия умеет обороняться, но против такой атаки вряд ли устоит. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки