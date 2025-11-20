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Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии по футболу
Лига наций
Стадион:
Виндзор Парк
Сайт:
http://www.irishfa.com/
Тренер:
Майкл О'Нил
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции
9 июня
Товарищеский матч. Франция победила Северную Ирландию благодаря хет-трику Олисе
9 июня
1
Трансляция
Франция – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2026
8 июня
Франция – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.72
7 июня
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Трансляция
Уэльс – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Италия прошла Северную Ирландию и сыграет в финальном стыке
27 марта
1
Трансляция
Италия – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.85
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
2025.11.16 16:18
Словакия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.13 10:01
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Трансляция
Северная Ирландия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025
2025.10.13 20:35
Северная Ирландия – Германия: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.12 09:44
Северная Ирландия – Словакия: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.09 08:44
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
2025.09.07 23:47
1
Трансляция
Германия – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025
2025.09.07 20:35
Германия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.67
2025.09.06 09:11
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
«Люксембург» – «Северная Ирландия»: прогноз и ставки на матч 4 сентября с коэффициентом 1.90
2025.09.03 09:44
Прогноз на точный счeт матча Дания – Северная Ирландия: Товарищеские матчи (сборные), 7 июня
2025.06.06 11:17
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
2024.11.20 14:40
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
2024.11.16 00:43
1
Трансляция
Северная Ирландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
2024.11.15 21:35
Матч Беларуси в Лиге наций могут перенести из-за британских санкций
2024.10.15 15:30
1
Трансляция
Беларусь – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024
2024.10.12 20:35
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