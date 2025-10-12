Введите ваш ник на сайте
Северная Ирландия – Германия: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.85

12 октября 2025 9:31
Северная Ирландия - Германия
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Перейти в онлайн матча
13 октября на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира, где Северная Ирландия примет сборную Германии. Команды подходят к встрече в верхней части таблицы, имея по шесть очков после трeх туров. Встреча обещает стать одной из самых напряжeнных в группе: хозяева славятся дисциплиной и надeжной игрой дома, а гости обладают колоссальным атакующим потенциалом.

Северная Ирландия

Североирландцы проводят впечатляющий отрезок. Команда набрала 6 очков за три тура и занимает второе место в группе. В последнем матче подопечные добились уверенной победы над Словакией (2:0), продемонстрировав характер и отличную реализацию. Лидер атак Айзек Прайс продолжает прогрессировать – 10 голов в 22 матчах. В пяти последних встречах Северная Ирландия забила 8 мячей и пропустила 6, действуя стабильно на обеих половинах поля. Особенно надeжно команда играет дома – не проигрывает на «Виндзор Парке» уже восемь матчей подряд, делая ставку на дисциплину, борьбу и стандарты.

Германия

Сборная Германии набрала ту же сумму очков – 6 за три тура, но занимает первое место благодаря лучшей разнице мячей. В последнем матче команда уверенно победила Люксембург (4:0), исправив ошибки после неудачного старта. Лидер атак Флориан Виртц оформил дубль и довeл счeт голов до 7 в 16 матчах. В последних пяти встречах немцы забили 8 мячей, однако пропустили 7, что указывает на определeнные проблемы в обороне. Германия пропускает в 7 из 9 последних игр и не всегда справляется с плотными командами, особенно на выезде. Тем не менее, высокий темп и глубина состава позволяют немцам доминировать большую часть матча.

Факты о командах

Северная Ирландия

  • Победа в 2 из 3 матчей квалификации
  • 8 матчей без поражений дома
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 10 последних играх
  • 8 голов за 5 последних встреч

Германия

  • 6 очков после 3 туров
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • 8 голов за 5 последних встреч
  • Виртц – 7 голов в 16 матчах за сборную

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
3
Забитых мячей
17
0.5
В среднем за матч
2.83
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Германия
3 : 1
07.09.2025
Северная Ирландия
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Германия
6 : 1
19.11.2019
Северная Ирландия
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Северная Ирландия
0 : 2
09.09.2019
Германия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Северная Ирландия
1 : 3
05.10.2017
Германия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
2 : 0
11.10.2016
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 3 тур
Северная Ирландия
0 : 1
21.06.2016
Германия
Показать все

Прогноз на матч Северная Ирландия – Германия

Северная Ирландия на своeм поле всегда опасна и умеет навязывать борьбу даже топ-соперникам. Германия, обладая лучшей атакой и более глубоким составом, вероятно, будет владеть инициативой, но без ошибок в обороне не обойдeтся. Ожидается плотный и упорный матч, где хозяева смогут воспользоваться стандартами, а гости – индивидуальным мастерством. Встреча должна получиться результативной: обе сборные находятся в неплохой форме и регулярно забивают. Однако по потенциалу Германия выглядит чуть сильнее и способна добиться победы в непростом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа Германии и обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Северная Ирландия
