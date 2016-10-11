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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Северная Ирландия
Германия - Северная Ирландия: обзор матча 11 октября 2016
Германия
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
13'
Ю. Дракслер
17'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Северная Ирландия
Замена
К. Фолланд
️️️️
Й. Хектор
81'
76'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Магеннис
74'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
73'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
О. Норвуд
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Боатенг
69'
61'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Уорд
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Озил
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Хедира
Пас отдал
М. Хуммельс
17'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
19
Джейми Уорд
ЛП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
13
Корри Эванс
ПП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Макс Майер
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
3
Хектор
17
Боатенг
5
Хуммельс
6
Киммих
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
4-5-1
1
МакГоверн
22
Ходсон
5
Эванс
18
Хьюз
4
Маколи
13
Эванс
16
Норвуд
8
Дэвис
3
Фергюсон
19
Уорд
21
Магеннис
17
Боатенг
2
Мустафи
2
Мустафи
17
Боатенг
10
Озил
21
Гюндоган
21
Гюндоган
10
Озил
3
Хектор
9
Фолланд
9
Фолланд
3
Хектор
16
Норвуд
17
МакНэйр
17
МакНэйр
16
Норвуд
19
Уорд
7
МакГинн
7
МакГинн
19
Уорд
21
Магеннис
10
Лафферти
10
Лафферти
21
Магеннис
Остались в запасе
Германия
Северная Ирландия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
18
Макс Майер
АП
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
18
Майкл Смит
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
18
Макс Майер
АП
14
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
18
Майкл Смит
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Германия - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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