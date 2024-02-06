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Фулхэм
Бернд Лено
€ 6 млн
Бернд Лено
Фулхэм
4 марта 1992 (34), Битигхайм-Биссинген
#1 | Вратарь
190 см | 82 кг
Германия
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Публикации
Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»
2024.02.06 23:49
1
Фото
Лено толкнул болбоя в матче с «Борнмутом»
2023.12.26 20:31
Фото
«Арсенал» продал Лено в «Фулхэм»
2022.08.03 08:17
1
«Арсенал» готов продать семь футболистов
2022.07.07 09:47
Лено может перейти из «Арсенала» в «Фулхэм»
2022.06.11 22:49
«Интер» заинтересован в зимнем трансфере Лено
2021.09.29 22:35
Mirror: семь игроков близки к уходу из «Арсенала» по решению Артеты
2021.05.16 09:51
4
АПЛ. «Эвертон» благодаря автоголу Лено победил «Арсенал» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию
2021.04.23 23:52
2
Фото
Лено добрался до отметки в 100 матчей за «Арсенал»
2021.02.27 19:15
АПЛ. «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону»
2021.02.02 22:59
2
Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона
2020.06.27 11:35
Лено – о лучшем вратаре мира: «Алиссон. У него сложно найти слабые места»
2020.05.10 20:02
3
Артета – после 1:0 с «Олимпиакосом»: «У трех игроков «Арсенала» к концу игры были судороги»
2020.02.21 06:37
Лено: «Изучаю кириллицу и рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна»
2019.12.06 12:59
2
Лено – лидер сезона АПЛ по количеству сейвов. «Арсенал» в таблице идет шестым
2019.11.15 17:15
1
Гнабри и Лено заменят Горецку и Траппа в сборной Германии
2018.10.10 01:02
1
Озил отказался встречаться с Левом
2018.09.26 08:33
8
Эмери: «Продолжим давать шансы Лено»
2018.09.22 07:12
102
Эмери: «Чех сыграл хорошо, но у Лено будет шанс»
2018.08.13 07:31
2
Лено: «Я восхищался Чехом, пока рос, а теперь мы вместе играем в «Арсенале». Безумие»
2018.07.31 00:19
Пирес: «Оспина и Чех должны подумать об уходе из «Арсенала»
2018.07.30 12:30
3
Фото
Официально: Лено – игрок «Арсенала»
2018.06.19 22:18
8
Kicker: завтра Лено перейдет в «Арсенал» из «Байера»
2018.06.18 19:41
«Рома» поборется с «Арсеналом» за Лено
2018.06.16 10:53
«Арсенал» близок к приобретению Лено у «Байера» за 23 миллиона
2018.06.13 12:39
4
«Арсенал» предложил 20 миллионов за голкипера «Байера»
2018.06.13 08:41
«Байер» готов отпустить Лено. Игрок близок к переходу в «Наполи»
2018.06.05 19:49
Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018
2018.06.04 13:59
21
«Арсенал» хочет заполучить вратаря сборной Германии
2018.05.13 10:06
3
«Наполи» готов заплатить за Лено 20 миллионов
2018.04.27 01:10
1
2
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