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  • Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона

Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона

27 июня 2020, 11:35

«Арсенал» опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

Вратарь Бернд Лено, у которого диагностировано растяжение связок колена, пропустит от четырех до шести недель.

Защитник Пабло Мари выбыл на два-три месяца из-за травмы левой лодыжки.

Нападающий Габриэль Мартинелли не сыграет в оставшихся матчах текущего сезона из-за повреждения хряща левого колена.

Седрик Соареш, Киран Тирни и Давид Луис уже готовы вернуться на поле. В ближайшие дни ожидается возвращение в общую группу Лукаса Торрейры.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Лено Бернд Мари Пабло Мартинелли Габриэл
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