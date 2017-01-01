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    Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона

    «Арсенал» опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

    Вратарь Бернд Лено, у которого диагностировано растяжение связок колена, пропустит от четырех до шести недель.

    Защитник Пабло Мари выбыл на два-три месяца из-за травмы левой лодыжки.

    Нападающий Габриэль Мартинелли не сыграет в оставшихся матчах текущего сезона из-за повреждения хряща левого колена.

    Седрик Соареш, Киран Тирни и Давид Луис уже готовы вернуться на поле. В ближайшие дни ожидается возвращение в общую группу Лукаса Торрейры.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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