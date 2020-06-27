Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона

«Арсенал» опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

Вратарь Бернд Лено, у которого диагностировано растяжение связок колена, пропустит от четырех до шести недель.

Защитник Пабло Мари выбыл на два-три месяца из-за травмы левой лодыжки.

Нападающий Габриэль Мартинелли не сыграет в оставшихся матчах текущего сезона из-за повреждения хряща левого колена.

Седрик Соареш, Киран Тирни и Давид Луис уже готовы вернуться на поле. В ближайшие дни ожидается возвращение в общую группу Лукаса Торрейры.