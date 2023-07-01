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Аль-Шамаль
Пабло Мари
€ 2 млн
Пабло Мари
Аль-Шамаль
31 августа 1993 (33)
#4 | Защитник
Испания
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Трансферы
«Аль-Хиляль» отзаявил 65-миллионного игрока ради Бензема
12 февраля
2
«Монца» выкупила защитника «Арсенала», получившего осенью ножевое ранение
2023.07.01 10:55
Фото
Футболисты «Арсенала» поддержали Мари, получившего ножевое ранение
2022.10.31 11:23
Защитника «Монцы» Мари выписали из больницы. Он получил ножевое ранение
2022.10.31 07:24
«Монца» попросила перенести матч с «Болоньей». Футболисты в шоке из-за ножевого ранения Мари
2022.10.28 15:27
Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ножевого ранения
2022.10.28 14:38
Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина»
2022.10.28 11:53
1
В «Арсенале» отреагировали на ножевое ранение Мари
2022.10.27 23:00
Футболист «Монцы» получил ножевое ранение в супермаркете
2022.10.27 22:19
Фото
«Монца» арендовала защитника «Арсенала»
2022.08.11 22:40
«Монца» Берлускони подпишет игрока «Арсенала»
2022.08.11 00:06
«Арсенал» готов продать семь футболистов
2022.07.07 09:47
Фото
«Удинезе» арендовал защитника Мари у «Арсенала» до конца сезона
2022.01.20 13:59
1
«Милану» предложили Байи и Мари. Клуб ищет замену травмированному Кьеру
2022.01.09 17:34
Фото
Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы
2021.05.07 14:59
Кавани, Мари, Кристанте и Альбиоль – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2021.05.07 09:53
Фото
«Арсенал» заключил полноценные контракты с Соарешем и Мари
2020.08.24 19:45
Лено пропустит до шести недель, Мари – до трех месяцев, Мартинелли – остаток сезона
2020.06.27 11:35
Луис и еще три игрока продлили контракты с «Арсеналом»
2020.06.24 11:17
3
«Арсенал» планирует выкупить Мари за 10 миллионов. Испанец провел в АПЛ один матч
2020.04.24 20:14
Видео
«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари
2020.01.29 16:41
3
Goal: защитник «Фламенго» Мари перейдет в «Арсенал» на правах аренды
2020.01.25 16:24
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
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