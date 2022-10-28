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    «Монца» попросила перенести матч с «Болоньей». Футболисты в шоке из-за ножевого ранения Мари

    Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани сообщил о вероятном переносе игры 12-го тура Серии А против «Болоньи».

    «Мы в шоке от случившегося с Пабло Мари, поэтому попросили перенести матч с «Болоньей».

    Лига к нашей просьбе относится положительно, официальная информация будет позже», – сказал Галлиани.

    • Неизвестный с ножом напал на Мари в супермаркете.
    • Испанец получил ранение спины.
    • Сегодня его прооперировали, сроки восстановления – не менее 2 месяцев.
    • Матч с «Болоньей» запланирован на понедельник, 31 октября.

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    Источник: Calciomercato

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