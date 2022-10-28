«Монца» попросила перенести матч с «Болоньей». Футболисты в шоке из-за ножевого ранения Мари

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани сообщил о вероятном переносе игры 12-го тура Серии А против «Болоньи».

«Мы в шоке от случившегося с Пабло Мари, поэтому попросили перенести матч с «Болоньей».

Лига к нашей просьбе относится положительно, официальная информация будет позже», – сказал Галлиани.