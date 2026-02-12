«Аль-Хиляль» отзаявил 65-миллионного игрока ради Бензема

«Аль-Хиляль» столкнулся с перебором иностранных футболистом в составе.

Проблему наличия лишних легионеров пришлось решать после трансфера Карима Бензема из «Аль-Иттихада».

В итоге «Аль-Хиляль» убрал из состава 32-летнего испанского защитника Пабло Мари и 26-летнего уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.

Последний покупался у «Ливерпуля» полгода назад за 53+12 миллионов евро.

Теперь 65-миллионный Нуньес сможет играть только в азиатской ЛЧ, а чемпионат Саудовской Аравии-2025/26 для него досрочно завершен.