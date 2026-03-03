Заявление «Аль-Насра» о травме 41-летнего Роналду

Пресс-служба «Аль-Насра» в социальных сетях официально сообщила о травме нападающего Криштиану Роналду.
Саудовцы обозначили, что у 41-летнего португальца травма задней поверхности бедра. Срок восстановления не указан.
- Ранее была информация, что самолет Криштиану покинул Саудовскую Аравию. Однако позднее всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо заверил, что футболист не выезжал из страны.
- Роналду проживает в Эр-Рияде с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. Ранее город подвергся атаке беспилотников.
- Ближайший матч «Аль-Насра» c кувейтским «Аль-Васлом» в азиатской Лиге чемпионов-2 был перенесeн на неопределeнное время из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Источник: «Бомбардир»