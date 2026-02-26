Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что он стал совладельцем «Альмерии».
«Я всегда стремился внести вклад в развитие футбола не только на поле, но и за его пределами.
«Альмерия» – испанский клуб с прочной базой и очевидным потенциалом для роста.
Я буду работать с руководством, чтобы поддержать клуб на новом этапе его развития», – заявил 41-летний португалец.
- Роналду купил 25 процентов акций «Альмерии».
- С прошлого года клубом владеют саудовские инвесторы.
- «Альмерия» идет на 3-м месте в Сегунде (2-й испанский дивизион).
Источник: Marca