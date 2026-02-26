Введите ваш ник на сайте
Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба

Сегодня, 16:34
1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что он стал совладельцем «Альмерии».

«Я всегда стремился внести вклад в развитие футбола не только на поле, но и за его пределами.

«Альмерия» – испанский клуб с прочной базой и очевидным потенциалом для роста.

Я буду работать с руководством, чтобы поддержать клуб на новом этапе его развития», – заявил 41-летний португалец.

  • Роналду купил 25 процентов акций «Альмерии».
  • С прошлого года клубом владеют саудовские инвесторы.
  • «Альмерия» идет на 3-м месте в Сегунде (2-й испанский дивизион).

Еще по теме:
Роналду стал совладельцем испанского клуба
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно» 1
Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Сегунда Аль-Наср Альмерия Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772114675
Я думаю он не купил, а ему подогнали шейхи 25% после его недавнего дебоша))
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
Только один игрок забил за «Аль-Наср» больше голов, чем Роналду
19:25
Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба
16:34
1
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
Вчера, 23:59
Фото41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно»
Вчера, 20:55
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
22 февраля
6
Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду
22 февраля
Роналду дважды забил «Аль-Хазму» – теперь у него 964 гола
21 февраля
1
ВидеоДжорджина показала подарок от Роналду на 14 февраля
15 февраля
5
Роналду забил в 1-м матче после бунта – теперь у него 962 гола
14 февраля
Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»
13 февраля
2
«Аль-Хиляль» отзаявил 65-миллионного игрока ради Бензема
12 февраля
2
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду
10 февраля
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку
10 февраля
4
Бензема потроллил Роналду после трансфера в «Аль-Хиляль»
10 февраля
Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра»
10 февраля
2
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
10 февраля
2
Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности
9 февраля
4
Прогноз букмекеров, где продолжит карьеру Роналду
9 февраля
2
«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
3
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
8 февраля
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
7
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
7 февраля
1
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
7 февраля
3
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
2
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
3
Все новости
