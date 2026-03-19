Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах

«Бавария» уверенно преодолела стадию 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Мюнхенцы после гостевой победы 6:1 на своем поле снова выиграли с крупным счетом – 4:1.

Гарри Кейн оформил дубль, Леннарт Карл и Луис Диас тоже забили, обменявшись при этом ассистами друг на друга.

«Бавария» в четвертьфинале ЛЧ сыграет с «Реалом», который накануне выбил из турнира «Манчестер Сити».