  • УЕФА снова проигнорировал Сафонова при составлении символической сборной недели в ЛЧ

УЕФА снова проигнорировал Сафонова при составлении символической сборной недели в ЛЧ

Вчера, 19:31
20

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2025/26.

В нее не попал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, несмотря на пять сейвов в гостевой игре с «Баварией» (1:1).

Зато в состав включен голкипер «Арсенала» Давид Рая с двумя спасениями в домашней встрече с «Атлетико» (1:0).

Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико»);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Десир Дуэ («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»).

Реакция Канчельскиса на второй подряд финал ЛЧ для Сафонова 3
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Во Франции раскрыли, почему Сафонов часто выбивал мяч в аут в полуфинале ЛЧ с «Баварией» 3
Источник: сайт УЕФА
Октавиус
1778171603
Позор уефе вонючей! Мотя - объективно лучший в ответных полуфиналах
Ответить
Avitaminoz
1778171630
Я думаю, он на роль лучшего вратаря турнира согласится.
Ответить
Император Бомжей
1778173366
Это из за процента потерь, может тактика была такая!
Ответить
Urtíсa
1778174998
несмотря на пять сейвов --- Сейв (от англ. save — «спасать») в футболе — это успешное действие вратаря или полевого игрока, предотвращающее гол при опасном ударе по воротам. Это спасение ворот в критической ситуации, когда мяч летит точно в створ, часто с близкого расстояния или после сложного удара. Не было у Матвейки опасных и сложных ударов. Все мячи в него летели.Ни разу не сейвы. С какого куя УЕФА будет его включать в символическую сборную недели в ЛЧ.
Ответить
FFR
1778177462
Давид Рая безусловно сильнее Сафонова.
Ответить
Mirak92
1778177654
Сырая игра от него была. Там защита все сделала. Сху...ли он лучший был? два в упор мяча отбил?) Хотя нет негатива к Матвею. Скорее наоборот
Ответить
CSKA №1
1778177999
все просто,Сафонов пропустил а Рая нет,вот и все
Ответить
TomskFan
1778181705
БУДЕТ УГАР, КОГДА ПСЖ ВЫЙГРАЕТ ФИНАЛ 3:0, МОТЯ СДЕЛАЕТ 3-5 СЕЙВОВ, И ЛУЧШИМ ТУРНИРА СДЕЛАЮТ РАЙЮ) ВОТ ТУТ КОНКРЕТНАЯ ДИСКРЕМИНАЦИЯ БУДЕТ)
Ответить
Чугунный скороход
1778182403
Я ожидал Баварию дальше .. ланфре ланфран
Ответить
Exnaton
1778216221
Русофобия неизлечима
Ответить
