УЕФА снова проигнорировал Сафонова при составлении символической сборной недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2025/26.

В нее не попал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, несмотря на пять сейвов в гостевой игре с «Баварией» (1:1).

Зато в состав включен голкипер «Арсенала» Давид Рая с двумя спасениями в домашней встрече с «Атлетико» (1:0).

Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико»);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Десир Дуэ («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»).