Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет первого матча – 5:4 в пользу «ПСЖ». Поэтому парижане вышли в финал – второй подряд. Французы защищают титул.

Соперник по финалу – «Арсенал». Игра состоится в Будапеште 30 мая, после чего футболисты поедут готовиться к чемпионату мира-2026.

«Бавария» не выиграла третий матч подряд. У «ПСЖ» одно поражение в последних 12 матчах.

«То, как мы сыграли с такой командой, как «Бавария», – это очень позитивный момент. Мы так рады, что во второй раз подряд вышли в финал Лиги чемпионов.

Матч был очень напряженным. Очень сложным. Они играют в футбол на высочайшем уровне. Обе команды похожи, мы любим прессинговать. Мы очень счастливы», – сказал Энрике.