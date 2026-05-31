Черчесов – о пропущенном голе Сафонова в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл весь матч.

Он пропустил в ближний угол от Кая Хаверца на шестой минуте.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

– Сафонов в моменте с пропущенным голом говорил, что можно было сыграть по-другому...

– Это они обязательно разберут со своим тренером, но я думаю, что не можно, а нужно! Смотрели матч вместе с Евгением Савиным, нашим менеджером сборной на ЧМ-2018, – спасибо ему, что пригласил на матч. И в момент атаки говорил в адрес Сафонова: «Выходи!» Слева было все перекрыто, передача туда не пройдет. В какой-то момент Матвею, на мой взгляд, нужно было быстро выйти и сократить угол обстрела – мог отбить, мог пропустить. Получилось так, что Матвей не предпринял действий, оставил себе возможность только для блокировки удара. Хаверц подошел, расстрелял его. Нужно было сокращать угол, как в хоккее. Тогда бы и атакующему было сложнее – он бы начал думать, обводить или бить.

В любом случае – наши поздравления «ПСЖ», клуб выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Был оба раза на финалах. Ни на что не претендую, но факт остается фактом (смеется).