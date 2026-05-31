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  • Черчесов – о пропущенном голе Сафонова в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому»

Черчесов – о пропущенном голе Сафонова в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому»

31 мая, 20:41
14

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

  • Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл весь матч.
  • Он пропустил в ближний угол от Кая Хаверца на шестой минуте.
  • «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

– Сафонов в моменте с пропущенным голом говорил, что можно было сыграть по-другому...

– Это они обязательно разберут со своим тренером, но я думаю, что не можно, а нужно! Смотрели матч вместе с Евгением Савиным, нашим менеджером сборной на ЧМ-2018, – спасибо ему, что пригласил на матч. И в момент атаки говорил в адрес Сафонова: «Выходи!» Слева было все перекрыто, передача туда не пройдет. В какой-то момент Матвею, на мой взгляд, нужно было быстро выйти и сократить угол обстрела – мог отбить, мог пропустить. Получилось так, что Матвей не предпринял действий, оставил себе возможность только для блокировки удара. Хаверц подошел, расстрелял его. Нужно было сокращать угол, как в хоккее. Тогда бы и атакующему было сложнее – он бы начал думать, обводить или бить.

В любом случае – наши поздравления «ПСЖ», клуб выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Был оба раза на финалах. Ни на что не претендую, но факт остается фактом (смеется).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Констриктор
1780249851
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Император Бомжей
1780250003
А тут есть даунито под ником Play, который доказывал мне, что Сафонов не виноват))
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VVM1964
1780250316
Какие все умные "задним умом"... Такое впечатление, что Черчесов всегда действовал безошибочно...
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Desma
1780254058
Чабан такую ересь наплёл, что хоть стой, хоть падай. Ошибка Матвея детская. Вместо того, чтобы руки поднять вверх, Матвей пытался блокировать удар в ближний угол, но игрок Арсенала черпанул подъёмом и под планку. Так бывает, и большой вины вратаря здесь нет.......
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Hector вернулся
1780256884
Полевой командир лучше расскажи о своих подвигах в матче с Валенсией в ЛЧ
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