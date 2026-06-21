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  • Назван самый готовый к Европе российский футболист, который должен туда поехать

Назван самый готовый к Европе российский футболист, который должен туда поехать

Вчера, 19:44
7

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возможном отъезде российских футболистов в Европу. По его мнению, лучше всех готов форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

«Сейчас всем российским игрокам важно найти возможность попробовать сыграть в Европе, чтобы находиться в лучших чемпионатах и соперничать с лучшими футболистами мира. Так россияне смогут развиваться.

Сейчас 100% есть игроки, которые готовы играть в Англии, Франции, Италии, Германии или Испании, но есть разница: играть в «Милане» или в «Лечче», в «Реале» или «Хетафе».

Для меня самый готовый к Европе российский игрок, который должен туда поехать, – Тюкавин. Да, он сразу не способен заиграть в большой команде, но Константин, например, может провести хороший сезон в «Фиорентине» или «Болонье», а потом его пригласят в топ-команды.

Российские команды не играют в еврокубках, поэтому делать трансферы в Европу сложно. Если ты себя покажешь против лучших команд, тогда сильнейшие клубы могут тебя купить, но без этого очень тяжело. Не знаю, сколько «Динамо» просит за Тюкавина – 20 или 25 миллионов евро, но какая команда готова дать такие деньги за игрока, которого мы никогда не видели в Лиге чемпионов. Не говорю, что у Константина нет качеств играть там, просто сложно попасть туда. Брать россиян сейчас огромный риск для команд», – сказал Слишкович.

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
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k611
1782060752
Лучших бомбардиров сравнивают по количеству забитых мячей и коэффициенту сложности чемпионата. Одно дело забить 13 мячей в чемпионате Испании, другое дело в РПЛ. Результативность в РПЛ у Тюкавина должна в разы выше чтобы на что то расчитывать в топ 5 чемпионате
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Garrincha58
1782061340
Болтовня и только игра, если он туда когда-нибудь попадёт, а это очень сомнительно тогда и будем посмотреть. А то как бы наша сборная сыграла на мундиале, как бы Спартак сыграл в ЛЧ. Ещё раз болтовня....
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Интерес
1782061526
Это хорошо,что есть риски для европапуасов.Пусть дома играет.
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FCSpartakM
1782063708
Думал, что сейчас про Батрака расскажут и хотел сюда зайти,чтобы написать про Тюку, а тут Слишкович базанул
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Artemka444
1782063799
30-40 будет забивать тогда поглядим
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Феликс Михайлов
1782065829
Мотя бы показал класс.
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Semenycch
1782065948
Только в Зенит!
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