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  • Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву

Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву

Вчера, 20:25

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил гол в ворота Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

18-летний игрок «Барселоны» вошeл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира.

Ямаль обошел в рейтинге Лионеля Месси, но уступил Дмитрию Сычеву.

10 самых молодых авторов голов на ЧМ:

1. Пеле (Бразилия) – 17 лет, 239 дней;
2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня;
3. Гави (Испания) – 18 лет, 110 дней;
4. Ибраим Мбайе (Сенегал) – 18 лет, 143 дня;
5. Майкл Оуэн (Англия) – 18 лет, 190 дней;
6. Николае Ковач (Румыния) – 18 лет, 197 дней;
7. Дмитрий Сычeв (Россия) – 18 лет, 231 день;
8. Ламин Ямаль (Испания) – 18 лет, 343 дня;
9. Лионель Месси (Аргентина) – 18 лет, 357 дней;
10. Джулиан Грин (США) – 19 лет, 25 дней.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Барселона Саудовская Аравия Испания Ямаль Ламин
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