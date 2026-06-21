Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил гол в ворота Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

18-летний игрок «Барселоны» вошeл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира.

Ямаль обошел в рейтинге Лионеля Месси, но уступил Дмитрию Сычеву.

10 самых молодых авторов голов на ЧМ:

1. Пеле (Бразилия) – 17 лет, 239 дней;

2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня;

3. Гави (Испания) – 18 лет, 110 дней;

4. Ибраим Мбайе (Сенегал) – 18 лет, 143 дня;

5. Майкл Оуэн (Англия) – 18 лет, 190 дней;

6. Николае Ковач (Румыния) – 18 лет, 197 дней;

7. Дмитрий Сычeв (Россия) – 18 лет, 231 день;

8. Ламин Ямаль (Испания) – 18 лет, 343 дня;

9. Лионель Месси (Аргентина) – 18 лет, 357 дней;

10. Джулиан Грин (США) – 19 лет, 25 дней.