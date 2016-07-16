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Майкл Оуэн
Майкл Оуэн
Завершил карьеру
14 декабря 1979 (46), Честер
#10 | Нападающий
173 см | 70 кг
Англия
Статистика
Новости
Публикации
Оуэн – о вылете сборной Англии с ЧМ: «Мы лучше Аргентины»
16 июля
16
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
25 июня
1
Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном»
22 июня
20
Оуэн: «Меня тошнит от Англии»
2024.07.30 16:33
1
Только два игрока Англии забивали за сборную на Евро в более молодом возрасте, чем Беллингем
2024.06.17 15:30
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Оуэн спрогнозировал топ-4 АПЛ в новом сезоне
2023.08.07 09:49
3
Салах побил рекорд Оуэна в «Ливерпуле»
2023.04.01 15:15
Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
2022.11.18 14:28
1
Оуэн спрогнозировал топ-4 АПЛ в этом сезоне
2022.10.20 19:23
Фото
Кейн опередил Оуэна и вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Англии
2021.09.08 23:27
2
Оуэн – о падении Стерлинга: «Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?»
2021.07.08 10:18
2
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
Агуэро: «Когда я был ребенком, то сходил с ума от игры Оуэна»
2020.05.05 09:25
Оуэн: «Избавьте меня от чуши про гениальность Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил «Атлетико»
2020.03.12 16:23
12
Салах – первый за 17 лет игрок «Ливерпуля», забивший 20 голов в трех сезонах подряд
2020.03.07 16:25
Оуэн: «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют»
2020.01.26 09:05
1
Оуэн: «Можно без сомнений сказать, что «Манчестер Юнайтед» – середняк»
2019.10.04 07:44
12
Оуэн: «Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел, за два года до реального ухода Стивена»
2019.09.06 01:41
1
Оуэн: «Капелло был дерьмовым тренером»
2019.09.05 16:41
16
Видео
Оуэн – Ширеру: «Не уверен, что ты так предан «Ньюкаслу», как выставляешь это, дружище»
2019.09.04 09:18
5
Стерлинг проводит 50-й матч за сборную Англии. Только 2 игрока достигли этой отметки в более молодом возрасте
2019.06.06 22:41
2
Мане стал четвертым игроком «Ливерпуля», сделавшим хет-трик в ЛЧ
2018.02.15 08:28
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После ухода Роналду седьмые номера «МЮ» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ
2018.01.22 22:51
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Оуэн стал наездником
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Оуэн оказался в «МЮ» благодаря решению Бензема
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