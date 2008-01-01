Оуэн: «Капелло был дерьмовым тренером»

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн в своей новой книге высказал мнение о работе Фабио Капелло в английской национальной команде.

«Фабио Капелло стал причиной конца моей карьеры в сборной, но это не главная причина того, почему я считаю его дерьмовым тренером.

Когда он впервые созвал состав сборной, первое, что мы отметили: он очень строг, когда дело касается еды. А второе – это то, что он ни слова не мог сказать по-английски. Мы все просто смотрели друг на друга. «Как он планирует что-то объяснить нам?» – думал я. Сейчас я вообще не понимаю, почему Футбольная ассоциация назначила человека, который не знает английского.

Я был запасным при Капелло. Я сидел на скамейке и думал: «Ох, это нехорошо». Видимо, Фабио почувствовал, что ему, как новому тренеру, нужно что-то изменить. И этим чем-то оказался Майкл Оуэн. Не должно удивлять, что это время я вспоминаю с обидой.

Он не только оборвал мою международную карьеру, которой я добился с таким трудом, без всяких объяснений. Он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров сборной Англии. Он был дерьмовым тренером.

По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический урон моей карьере и всему английскому футболу, и за это ему еще и хорошо заплатили», – приводит Mirror выдержки из книги Оуэна.