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    Оуэн: «Капелло был дерьмовым тренером»

    Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн в своей новой книге высказал мнение о работе Фабио Капелло в английской национальной команде.

    «Фабио Капелло стал причиной конца моей карьеры в сборной, но это не главная причина того, почему я считаю его дерьмовым тренером.

    Когда он впервые созвал состав сборной, первое, что мы отметили: он очень строг, когда дело касается еды. А второе – это то, что он ни слова не мог сказать по-английски. Мы все просто смотрели друг на друга. «Как он планирует что-то объяснить нам?» – думал я. Сейчас я вообще не понимаю, почему Футбольная ассоциация назначила человека, который не знает английского.

    Я был запасным при Капелло. Я сидел на скамейке и думал: «Ох, это нехорошо». Видимо, Фабио почувствовал, что ему, как новому тренеру, нужно что-то изменить. И этим чем-то оказался Майкл Оуэн. Не должно удивлять, что это время я вспоминаю с обидой.

    Он не только оборвал мою международную карьеру, которой я добился с таким трудом, без всяких объяснений. Он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров сборной Англии. Он был дерьмовым тренером.

    По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический урон моей карьере и всему английскому футболу, и за это ему еще и хорошо заплатили», – приводит Mirror выдержки из книги Оуэна.

    • Капелло занимал пост главного тренера сборной Англии с 2008-го по 2012 год.
    • С 2012-го по 2015 год итальянец тренировал сборную России.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +471

      Сенситив 36 минут назад

      слёзы бывших игроков сб Англии, как они умиляют, ждём книгу воспоминаний от Мутко, как хочеца глянуть на "крокодиловы слёзы", но раз ты игрок, то проигрывать надо уметь, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +22

      Jurabay 44 минуты назад

      Согласен с Оуэном дерьмовый тренер

      0
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      Рейтинг: +1975

      Ubuntu 53 минуты назад

      Капелло дерьмовый тренер
      Факт

      1
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      Рейтинг: +8173

      Cules2013 1 час назад

      Ещё один великий вылил дерьмо из себя наружу, ну-ну

      1
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      Рейтинг: +4191

      hevbn 28 1 час назад

      Итальянская тренерская школа да и вообще футбольная в целом очень специфическая . Мало у кого из итальянцев что то получается за рубежом (это касается и игроков и тренеров ) даже Конте и Анчелотти которые наверное являются за последние 10-15 лет самыми успешными итальянскими тренерами за границей даже про них можно сказать что у них далеко не всё получилось в их клубах, и не смотря на их достижения вопросов к ним у болельщиков команд которые они тренировали осталось не мало , хотя в их тренерском уровне сомневаться по моему не приходится.

      1
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      Рейтинг: +7001

      Skull_Boy 1 час назад

      А с какого перепуга он должен был тебя вызывать, если ты еще более менее играл за убогой Ньюкасл, а после сосал на лавке МЮ и за 4 года, если брать 08-12 год, забил всего 40 мячей и с такой убогой статистикой еще в сборную, братан тебя даже за нашу бы не взяли играть и если смотреть трофее, то что ты выиграл, да толком нихрена и тем более не твоя заслуга

      2
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      Рейтинг: +3667

      sochi-2013 1 час назад

      " катастрофический урон ... всему английскому футболу, и за это ему еще и хорошо заплатили». Меняй английскому на российскому, и будет в точку!

      0
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      Рейтинг: +6025

      FanatSerj 1 час назад

      ох уж эти англичане ей богу как космонавты живут на своём острове как на луне. Английского он не знал, Австралии это не мешало, он и русского не знал, у нас вообще почти все зарубежные тренера русского не знают и ничего как то объясняют же, даже вон чемпионами страны делают.

      2
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      Рейтинг: +869

      Romantic2010 1 час назад

      А потом сняли кино про него...Невероятные приключения итальянца в России...

      0
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      Рейтинг: +11494

      bset 1 час назад

      Ну не знаю. На ЧМ 2010 вывел команду, на ЧЕ 2012 вывел. А Макларен даже Россию обыграть не смог и в итоге сенсационно без ЧЕ 2008 оставил страну.

      1
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      Рейтинг: +215

      Из Твери Леха > bset 41 минуту назад

      Для Англии выход на турнир не показатель.

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