Ребров прокомментировал волевую победу над Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги гостевого отборочного матча Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (2:1).

«Мы играли против очень хорошей команды. Мы были к этому готовы, но, пока не забили первый гол, защита Боснии и Герцеговины была очень хороша.

Ожидали, что матч будет сложным. По ходу выпустили еще одного нападающего, и это было хорошее решение.

Атакующие футболисты изменили ситуацию. Когда построения и структура игры сборной Боснии и Герцеговины поменялись, мы воспользовались этим. Наши игроки хотели победить и атаковали так, как могли», – сказал Ребров.