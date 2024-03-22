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    Ребров прокомментировал волевую победу над Боснией

    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги гостевого отборочного матча Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (2:1).

    «Мы играли против очень хорошей команды. Мы были к этому готовы, но, пока не забили первый гол, защита Боснии и Герцеговины была очень хороша.

    Ожидали, что матч будет сложным. По ходу выпустили еще одного нападающего, и это было хорошее решение.

    Атакующие футболисты изменили ситуацию. Когда построения и структура игры сборной Боснии и Герцеговины поменялись, мы воспользовались этим. Наши игроки хотели победить и атаковали так, как могли», – сказал Ребров.

    • Голы у сборной Украины забили Яремчук на 85-й минуте и Довбик на 88-й.
    • В финальном матче Пути В в рамках квалификации к Евро-2024 украинцы сыграют со сборной Исландии, которая обыграла Израиль (4:1).

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    ZAITZEFF2011
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