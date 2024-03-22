Роналду сыграет в товарищеском матче со Словенией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграет в гостевом товарищеском матче со Словенией 26 марта.

«В следующем матче отдых получат Бернарду СилвСилва, Рубен Диаш, Жаоу Пальинья, Нелсон Семеду, Тоте Гомеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Гонсалу Рамуш.

Таким образом, восемь игроков покинут [расположение команды], их заменят восемь других. Надеюсь, они будут полны жажды и энергии», – сказал Мартинес.