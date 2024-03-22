Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Роналду сыграет в товарищеском матче со Словенией

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграет в гостевом товарищеском матче со Словенией 26 марта.

    «В следующем матче отдых получат Бернарду СилвСилва, Рубен Диаш, Жаоу Пальинья, Нелсон Семеду, Тоте Гомеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Гонсалу Рамуш.

    Таким образом, восемь игроков покинут [расположение команды], их заменят восемь других. Надеюсь, они будут полны жажды и энергии», – сказал Мартинес.

    • Роналду пропустил товарищескую игру Португалия – Швеция (5:2) из-за мини-отпуска в Саудовской Аравии.
    • Всего у игрока 205 матчей и 128 голов за национальную команду.

    Новости по теме
    Роналду выложил фото с семейного отдыха 2
    Захарян рассказал, почему следит за чемпионатом Саудовской Аравии 1
    Роналду показал свои опухшие ноги 3
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+