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    Португалия продлила победную серию до 11 матчей подряд

    Сборная Португалии обыграла 21 марта в товарищеском матче в Гимарайнше команду Швеции со счетом 5:2.

    С момента назначения главным тренером команды Робертом Мартинеса после ЧМ-2022 она одержала 11-ю победу подряд. Общий счет в этих встречах 41:4.

    В прошлом году португальцы выиграли все 10 матчей в отборочном турнире Евро-2024 (по два раза у Лихтенштейна, Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Исландии, Словакии).

    В 9 встречах этой серии команда не пропускала голов.

    • 26 марта Португалия сыграет в гостях товарищеский матч со Словенией.
    • В июне перед Евро-2024 подопечные Роберто Мартинеса должны сыграть с Финляндией, Хорватией и Ирландией.

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    Источник: «Бомбардир»

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