Португалия продлила победную серию до 11 матчей подряд

Сборная Португалии обыграла 21 марта в товарищеском матче в Гимарайнше команду Швеции со счетом 5:2.

С момента назначения главным тренером команды Робертом Мартинеса после ЧМ-2022 она одержала 11-ю победу подряд. Общий счет в этих встречах 41:4.

В прошлом году португальцы выиграли все 10 матчей в отборочном турнире Евро-2024 (по два раза у Лихтенштейна, Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Исландии, Словакии).

В 9 встречах этой серии команда не пропускала голов.