«Такого ещe не было»: Деметрадзе рассказал про ажиотаж в Грузии перед историческим матчем

Во вторник, 26 марта, сборная Грузии примет Грецию. Победитель этого матча станет участником группового этапа Евро-2024.

Грузины ранее никогда не участвовали в крупных международных турнирах. Как в стране готовятся к исторической игре, рассказал Георгий Деметрадзе.

«Матч с Грецией – исторический для Грузии. В нашей истории самый важный матч после того, как «Динамо» Тбилиси взяло Кубок, но это была команда, а не сборная всe-таки.

Это будет матч века, который мы должны выигрывать. Родные стены помогают. Уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами, но, к сожалению, места ограничены – где-то 55 тысяч вмещает стадион. Такого ещe не было в Грузии.

У нас хорошая сборная, которая дошла до финала. Полуфинал сыграли с Люксембургом, где выиграли 2:0.

Я смотрел игру сборной Греции, у них хорошая команда. Защита очень хорошая, но родные стены и 12-й игрок в виде болельщиков поможет.

На мой взгляд, у нас больше шансов, чем у Греции, потому что играем дома», – заявил Деметрадзе.