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    • «Такого ещe не было»: Деметрадзе рассказал про ажиотаж в Грузии перед историческим матчем

    «Такого ещe не было»: Деметрадзе рассказал про ажиотаж в Грузии перед историческим матчем

    Во вторник, 26 марта, сборная Грузии примет Грецию. Победитель этого матча станет участником группового этапа Евро-2024.

    Грузины ранее никогда не участвовали в крупных международных турнирах. Как в стране готовятся к исторической игре, рассказал Георгий Деметрадзе.

    «Матч с Грецией – исторический для Грузии. В нашей истории самый важный матч после того, как «Динамо» Тбилиси взяло Кубок, но это была команда, а не сборная всe-таки.

    Это будет матч века, который мы должны выигрывать. Родные стены помогают. Уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами, но, к сожалению, места ограничены – где-то 55 тысяч вмещает стадион. Такого ещe не было в Грузии.

    У нас хорошая сборная, которая дошла до финала. Полуфинал сыграли с Люксембургом, где выиграли 2:0.

    Я смотрел игру сборной Греции, у них хорошая команда. Защита очень хорошая, но родные стены и 12-й игрок в виде болельщиков поможет.

    На мой взгляд, у нас больше шансов, чем у Греции, потому что играем дома», – заявил Деметрадзе.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Ziklop
    1711276531
    большинство грузин (там много национальностей) очень гостеприимные люди, особенно в посёлках. (в городах слишком много мудаков!) это было раньше, что сейчас не знаю? пусть им чуточку повезет!
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    Алексей З
    1711277360
    Посмотрите кино , "11 надежд" кажется называется , о зарождении футбола в Грузии. Ну что парни , вы НАДЕЖДА страны , удачи !!!
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    ВетеR
    1711278593
    удачи
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