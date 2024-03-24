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    • В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча

    В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча

    В Греции восхитились культурой казахстанских болельщиков, которые убрали за собой мусор после отборочного матча Евро-2024 (0:5).

    «Приехавшие казахстанские болельщики преподали урок футбольной культуре! В частности, казахстанцы перед тем, как покинуть «ОПАП Арену», убрали за собой весь мусор – это был идеальный, высший жест уважения не только стадиону, нашей стране, но и самому спорту!» – написала Gazzetta Gr.

    • Греки в финальном матче за путевку на Евро-2024 сыграют с Грузией 26 марта.
    • Матч пройдет в Грузии.
    • Казахстан в этот же день сыграет товарищеский матч с Люксембургом.

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    Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»

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    WILDLING_HRUNDEL
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