В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча

В Греции восхитились культурой казахстанских болельщиков, которые убрали за собой мусор после отборочного матча Евро-2024 (0:5).
«Приехавшие казахстанские болельщики преподали урок футбольной культуре! В частности, казахстанцы перед тем, как покинуть «ОПАП Арену», убрали за собой весь мусор – это был идеальный, высший жест уважения не только стадиону, нашей стране, но и самому спорту!» – написала Gazzetta Gr.
- Греки в финальном матче за путевку на Евро-2024 сыграют с Грузией 26 марта.
- Матч пройдет в Грузии.
- Казахстан в этот же день сыграет товарищеский матч с Люксембургом.