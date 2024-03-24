В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча

В Греции восхитились культурой казахстанских болельщиков, которые убрали за собой мусор после отборочного матча Евро-2024 (0:5).

«Приехавшие казахстанские болельщики преподали урок футбольной культуре! В частности, казахстанцы перед тем, как покинуть «ОПАП Арену», убрали за собой весь мусор – это был идеальный, высший жест уважения не только стадиону, нашей стране, но и самому спорту!» – написала Gazzetta Gr.