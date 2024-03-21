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    • Греция – Казахстан: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024, 21 марта

    Греция – Казахстан: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024, 21 марта

    В стыковом матче отборочного турнира Евро-2024, на стадии полуфинала (путь с), Греция сыграет с Казахстаном. Игра состоится в четверг, 21 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Греция

    Сборная Греции в последних пяти матчах выиграла три встречи, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Лучший бомбардир команды – Георгиос Масурас отличился пятью мячами в восьми встречах.

    Казахстан

    Сборная Казахстана в последних пяти играх потерпела два поражения и выиграла три встречи. Лучший бомбардир команды – Абат Аймбетов. Игроки записал на свой счет шесть голов (один – с пенальти) в 15 поединках национальной сборной.

    Прогноз на матч Греция – Казахстан

    Команды встречались друг с другом три раза. Во всех матчах победу одерживала сборная Греции. В предстоящем матче хозяева выглядят фаворитом, поэтому поставим на греков. Наш прогноз – победа сборной Греции (1.35).

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    Источник: «Бомбардир»

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