Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги финального матча пути B плей-офф отборочного турнира Евро-2024 с Исландией (2:1).

«Это потрясающее чувство. Я очень рад, потому что это еще одна сбывшаяся мечта. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые прекрасно помогли нам пройти через трудности.

Неприятно, что мы снова рано пропустили гол и пришлось догонять, бороться за то, чтобы сравнять счет, но, в конце концов, мы снова сделали это. Конечно, нам нужно уделить этому больше внимания и проявлять большее желание с самого начала игры, чтобы не пропускать. Но я горжусь командой. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность показать это на Евро-2024.

До турнира еще есть немного времени, поэтому я не буду сейчас рассказывать вам, каковы мои мечты по поводу финального турнира. Сейчас лучше насладиться прекрасным моментом успешной квалификации», – сказал Зинченко.