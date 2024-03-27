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    Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги финального матча пути B плей-офф отборочного турнира Евро-2024 с Исландией (2:1).

    «Это потрясающее чувство. Я очень рад, потому что это еще одна сбывшаяся мечта. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые прекрасно помогли нам пройти через трудности.

    Неприятно, что мы снова рано пропустили гол и пришлось догонять, бороться за то, чтобы сравнять счет, но, в конце концов, мы снова сделали это. Конечно, нам нужно уделить этому больше внимания и проявлять большее желание с самого начала игры, чтобы не пропускать. Но я горжусь командой. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность показать это на Евро-2024.

    До турнира еще есть немного времени, поэтому я не буду сейчас рассказывать вам, каковы мои мечты по поводу финального турнира. Сейчас лучше насладиться прекрасным моментом успешной квалификации», – сказал Зинченко.

    • Через стыковые матчи на Евро-2024 прошли также сборные Грузии и Польши.
    • Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1711535320
    Смотрел матч, да, победил сильнейший, хотя не люблю хохлогеев
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