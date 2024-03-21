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    • Босния – Украина: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024 матч, 21 марта

    Босния – Украина: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024 матч, 21 марта

    В стыковом матче отборочного турнира Евро-2024, на стадии полуфинала (путь b), Босния сыграет с Украиной. Игра состоится в четверг, 21 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Босния

    Команда пребывает в ужасной игровой форме. Сборная Боснии проиграла в четырех из пяти последних матчей. В одной встрече обыграла соперника. Лучший по голам в сборной – Раде Крунич. Игрок забил два гола в пяти матчах команды.

    Украина

    Подопечные Сергея Реброва выиграли три встречи, по разу проиграли и сыграли вничью. Лучший бомбардир команды – Виктор Цыганков. Форвард дважды отличился за национальную сборную в шести матчах команды.

    Прогноз на матч Босния – Украина

    История личных встреч команд насчитывает два матча. Одна игра закончилась победой сборной Украины, еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече сборная Сергея Реброва – фаворит. Наш прогноз – победа сборной Украины (1.98).

    Источник: «Бомбардир»

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