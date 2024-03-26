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    • Главный тренер сборной Португалии высказался о значимости Роналду

    Главный тренер сборной Португалии высказался о значимости Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сказал, что нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Криштиану Роналду играет так, словно ему на 20 лет меньше.

    «Криштиану в полном порядке. В этом сезоне у него много игрового времени, он играет очень важную роль в клубе. За последние три дня он продемонстрировал свежесть, большой голод и желание быть в команде. Роналду всегда подает пример раздевалке. Нас ждет важный матч, в котором мы сможем увидеть Криштиану Роналду на поле. Молодые игроки получат опыт от совместного нахождения с ним в раздевалке.

    Криштиану Роналду – игрок, который всегда мотивирован сам по себе. В ходе своей долгой карьеры он всегда подавал пример. Это пример и для партнеров по команде, и для соперников. Роналду играет так, словно ему на 20 лет меньше.

    Для нас важно получить как можно большую пользу, сочетая разные поколения в сборной», – сказал Мартинес.

    • Сегодня Португалия проведет товарищеский матч со Словенией, который начнется в 22:45 мск.
    • 39-летний Роналду должен принять участие в игре.

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    Источник: Noticias ao Minuto

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