Исторический матч на стадионе «Динамо» – сборная этой страны может впервые попасть на Евро. Уже догадались, о ком речь?

Поедут ли этим летом в Германию?

Имена всех участников финальной стадии Евро-2024 станут известны совсем скоро – в ближайший вторник. На одну из трех оставшихся путевок претендуют сборные Грузии и Греции. Эти национальные команды сыграют в Тбилиси на стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе. Греки четырежды добирались до основного этапа чемпионата Европы и даже выигрывали золото – в 2004 году. О том турнире мы рассказывали в недавней статье. А вот сборная Грузии ранее никогда не выходила в финальную стадию Евро. В отборочном турнире команда выступила неудачно – финишировала на предпоследнем месте в своей группе. В плей-офф квалификации грузины попали за счет успешной игры в Лиге наций.

Когда мы говорим об актуальном составе сборной Грузии, то вспоминаем, в первую очередь, Хвичу Кварацхелию. Вингер «Наполи» по праву считается самым талантливым грузинским игроком своего поколения. Впрочем, у этой сборной есть и другие заметные футболисты, выступающие в сильных европейских клубах. Неизвестно, попадет ли команда Вилли Саньоля на Евро. Возможно, сейчас наилучший момент для того, чтобы рассказать нашим читателям об этой сборной. Изучим стартовый состав Грузии на недавний матч против Люксембурга. Кварацхелия тогда не играл из-за дисквалификации, но парни справились и без него, обыграв соперника в полуфинале плей-офф – 2:0.

Говоря о талантливых грузинских футболистах, выступающих за сильные европейские клубы, мы обязательно должны упомянуть основного вратаря сборной. Мамардашвили всего 23 года, но он уже успел ярко проявить себя в испанской Ла Лиге. Гиорги присоединился к «Валенсии» в 2021-м. Начинал выступать на правах аренды. Во время первой же предсезонки рослый голкипер показал свое мастерство и стал первым номером в испанском клубе. В конце того года валенсийцы выкупили игрока и подписали с ним долгосрочный контракт. Мамардашвили в дебютном сезоне провел 18 матчей, в том числе 8 – «на ноль». Весной 2022-го газета Marca включила грузинского вратаря в символическую сборную лучших игроков сезона.

Левый центральный защитник: Гурам Кашия, словацкий «Слован»

Капитан и рекордсмен сборной Грузии по числу проведенных матчей. На счету защитника уже 110 игр в футболке национальной команды. Он дебютировал за сборную еще в 2009-м. Кашия начинал карьеру в тбилисском «Динамо». Показывал высочайшую результативность для игрока этого амплуа – 12 голов в 91 матче. В 2010-м переехал в Нидерланды, провел 8 сезонов в «Витессе». Под руководством Леонида Слуцкого грузин так и не поиграл: футболист ушел из команды аккурат после того, как ее возглавил российский тренер. Кашия провел за клуб 293 матча – четвертый результат в истории «Витесса». Покинув Арнем, защитник переехал в США, выступал за «Сан-Хосе Эртвейкс», потом поиграл за тбилисский «Локомотив» и уже оттуда перешел в «Слован».

Центральный защитник: Лаша Двали, кипрский АПОЭЛ

Двали никогда не играл на взрослом уровне в чемпионате Грузии. Карьеру начал в латвийском «Сконто». Перешел на правах аренды в «Фулхэм», но так и не сыграл за английский клуб ни одного официального матча. Пробовал себя в чемпионате Турции и Второй Бундеслиге. Поиграл за польские «Шленск» и «Погонь», казахстанский «Иртыш» и венгерский «Ференцварош». В команде из Будапешта выступал под руководством Станислава Черчесова.

Правый центральный защитник: Соломон Кверквелия, саудовский «Аль-Охдуд»

Этого фактурного защитника отлично знают российские болельщики. Кверквелия начинал профессиональную карьеру в «Зените», но дальше «молодежки» не продвинулся. Зато в «Рубине» стал одним из ведущих защитников, поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Выступал и за московский «Локомотив». Стал со столичным клубом чемпионом страны. Сейчас играет в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» с Кверквелией в составе занимает 13 место среди 18-ти команд лиги.

Левый вингер: Леван Шенгелия, греческий «Панетоликос»

Шенгелия отлично знает многих своих будущих соперников по стыковому матчу с Грецией, так как выступает с ними в одном чемпионате. Леван начинал карьеру в грузинской команде «Дила» из Гори. Первым европейским клубом в его карьере стал бельгийский «Тюбиз». Поиграл он и в Южной Корее – за «Тэджон Ситизен». Самый результативный – на данный момент – период в карьере вингера пришелся на выступление за тбилисское «Динамо». Он забил 17 голов в 40 матчах за столичный клуб.

Левый центральный полузащитник: Георгий Кочорашвили, испанский «Леванте»

Еще один представитель испанского чемпионата в сборной Грузии. Правда, в отличие от Георгия Мамардашвили, хавбек выступает во втором дивизионе – Сегунде. «Леванте» располагается в самом центре турнирной таблицы – на 11 месте из 22 команд. Кочарашвили – игрок основной обоймы команды. Иногда он начинает матчи в старте, иногда помогает «Леванте», выходя на замену.

Центральный полузащитник: Георгий Чакветадзе, английский «Уотфорд»

Талантливый хавбек начинал карьеру в тбилисском «Динамо». Оттуда отправился в чемпионат Бельгии, выступал за «Гент». Путешествовал по арендам, пока не нашел себя в английском Чемпионшипе. «Уотфорд» не блещет в своем дивизионе – на 13 месте располагается. В этом сезоне Чакветадзе чаще всего выходит на замену. Пока на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 31 матче чемпионата.

Правый центральный полузащитник: Отар Китеишвили, австрийский «Штурм»

Еще один воспитанник тбилисского «Динамо». С успехом играл за самый популярный клуб страны, а потом укатил в чемпионат Австрии. За «Штурм» выступает с июля 2018 года. Команда из Граца штурмует вершину турнирной таблицы. Сейчас клуб занимает второе место в так называемом «плей-офф чемпионов» – там играют лучшие команды страны. «Штурму» тяжело конкурировать с «Ред Булл Зальцбургом», но Китеишвили и партнеры стараются. Грузинский хавбек провел 18 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Правый вингер: Отар Какабадзе, польская «Краковия»

Какабадзе начинал карьеру... да, тоже в тбилисском «Динамо». Оттуда перешел в «Химнастик» из Террагоны, выступавшей в Сегунде. Поиграл в Дании и Швейцарии. Вернулся в Испанию – попробовал себя в «Тенерифе». После этого отправился в Польшу, где выступает до сих пор.

Левый нападающий: Жорж Микаутадзе, французский «Метц»

Микаутадзе родился в Лионе. Он никогда не выступал за грузинские клубы, что не помешало его карьере в сборной страны. Впервые форвард громко заявил о себе в сезоне 2022/23, когда забил 23 гола в 37 матчах французской Лиги 2 за «Метц». Заинтересовал скаутов «Аякса», перешел в этот клуб, но заиграть там не сумел. В январе этого года 23-летний нападающий вернулся в «Метц».

Правый нападающий: Буду Зивзивадзе, немецкий «Карлсруэ»

Главный герой матча против Люксембурга. Именно Зивзивадзе в отсутствие Кварацхелии взял на себя роль лидера сборной. Буду забил два гола и стал лучшим игроком встречи. Форварду 30 лет. В национальной команде он никогда не был основным нападающим. В отборочном цикле в Евро-2024, как правило, выходил на замену. И – не очень успешно. Но игра с люксембуржцами стала его звездным часом. Голы Зивзивадзе не были шедевральными. Но их значимость для жителей страны переоценить невозможно.

Впереди у форварда и сборной Грузии, возможно, главный матч в истории. Всего одна победа над Грецией осчастливит жителей страны и подарит ей праздник под названием «чемпионат Европы».