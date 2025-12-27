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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Охдуд
€ 3,65 млн
Аль-Охдуд
Наджран
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принс Хатлул
Тренер:
Мартин Севела
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
Трансляция
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
«Дамак» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
22 апреля
Трансляция
«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.60
10 апреля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Фатх»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
4 апреля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55
13 марта
«Аль-Охдуд» – «Аль-Фейха»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2
6 марта
«Аль-Нажма» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
27 февраля
«Аль-Фатех» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
22 февраля
Трансляция
«Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026
20 февраля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
19 февраля
Трансляция
«Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026
12 февраля
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
5 февраля
5
Трансляция
«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026
5 февраля
«Аль-Охдуд» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 2 февраля с коэффициентом 1.82
1 февраля
«Аль-Таавун» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.55
29 января
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026
26 января
«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 26 января 2026 с коэффициентом 1.50
25 января
«Аль-Охдуд» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 13 января с коэффициентом 1.82
12 января
«Аль-Охдуд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.55
9 января
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
2025.12.27 21:25
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025
2025.12.27 16:40
«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.45
2025.12.26 09:38
«Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.11.06 10:43
Трансляция
«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025
2025.10.28 17:00
«Аль-Кадисия» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.56
2025.10.24 12:45
«Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.78
2025.10.17 14:25
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