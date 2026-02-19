Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.78

19 февраля 2026 8:17
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
20 февр. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Аль-Кадисии»
Сделать ставку

20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на своем поле сыграет против «Аль-Кадисии». Хозяева занимают 17 место с 10 очками и продолжают борьбу за выживание, тогда как гости идут в топ-4 и сохраняют шансы на медали.

«Аль-Охдуд»

Команда находится в затяжном кризисе: не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних пяти встречах «Аль-Охдуд» забил лишь 3 мяча, при этом пропустил 12. Оборона выглядит одной из самых слабых в лиге, что подтверждает разгромное поражение 0:6 от «Аль-Хилаля».

«Аль-Кадисия»

Гости подходят к игре на серии из 12 матчей без поражений. «Аль-Кадисия» стабильно забивает – в 14 турах подряд чемпионата. За последние пять игр команда отметилась 8 мячами и пропустила лишь 4. Атака во главе с лучшим бомбардиром команды Хулианом Киньонесом остается одним из ключевых факторов успеха.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • 17 место после 21 тура (10 очков)
  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 12 пропущенных мячей за последние 5 игр

«Аль-Кадисия»

  • 4 место после 21 тура (47 очков)
  • Не проигрывает в 12 матчах подряд
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»

Разница в текущей форме команд очевидна: хозяева регулярно допускают провалы в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и высокую результативность. На фоне слабой защиты «Аль-Охдуда» у «Аль-Кадисии» есть все шансы контролировать ход встречи и добиваться уверенного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Кадисии» и тотал меньше 3.5 голов – 1.78

1.78
Победа «Аль-Кадисии»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Охдуд
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 