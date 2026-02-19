20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на своем поле сыграет против «Аль-Кадисии». Хозяева занимают 17 место с 10 очками и продолжают борьбу за выживание, тогда как гости идут в топ-4 и сохраняют шансы на медали.
«Аль-Охдуд»
Команда находится в затяжном кризисе: не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних пяти встречах «Аль-Охдуд» забил лишь 3 мяча, при этом пропустил 12. Оборона выглядит одной из самых слабых в лиге, что подтверждает разгромное поражение 0:6 от «Аль-Хилаля».
«Аль-Кадисия»
Гости подходят к игре на серии из 12 матчей без поражений. «Аль-Кадисия» стабильно забивает – в 14 турах подряд чемпионата. За последние пять игр команда отметилась 8 мячами и пропустила лишь 4. Атака во главе с лучшим бомбардиром команды Хулианом Киньонесом остается одним из ключевых факторов успеха.
Факты о командах
«Аль-Охдуд»
- 17 место после 21 тура (10 очков)
- Не выигрывает в 7 матчах подряд
- Пропускает в 7 матчах подряд
- 12 пропущенных мячей за последние 5 игр
«Аль-Кадисия»
- 4 место после 21 тура (47 очков)
- Не проигрывает в 12 матчах подряд
- Забивает в 14 матчах подряд
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола
Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»
Разница в текущей форме команд очевидна: хозяева регулярно допускают провалы в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и высокую результативность. На фоне слабой защиты «Аль-Охдуда» у «Аль-Кадисии» есть все шансы контролировать ход встречи и добиваться уверенного результата.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аль-Кадисии» и тотал меньше 3.5 голов – 1.78