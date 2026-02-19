20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на своем поле сыграет против «Аль-Кадисии». Хозяева занимают 17 место с 10 очками и продолжают борьбу за выживание, тогда как гости идут в топ-4 и сохраняют шансы на медали.

«Аль-Охдуд»

Команда находится в затяжном кризисе: не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних пяти встречах «Аль-Охдуд» забил лишь 3 мяча, при этом пропустил 12. Оборона выглядит одной из самых слабых в лиге, что подтверждает разгромное поражение 0:6 от «Аль-Хилаля».

«Аль-Кадисия»

Гости подходят к игре на серии из 12 матчей без поражений. «Аль-Кадисия» стабильно забивает – в 14 турах подряд чемпионата. За последние пять игр команда отметилась 8 мячами и пропустила лишь 4. Атака во главе с лучшим бомбардиром команды Хулианом Киньонесом остается одним из ключевых факторов успеха.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

17 место после 21 тура (10 очков)

Не выигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в 7 матчах подряд

12 пропущенных мячей за последние 5 игр

«Аль-Кадисия»

4 место после 21 тура (47 очков)

Не проигрывает в 12 матчах подряд

Забивает в 14 матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»

Разница в текущей форме команд очевидна: хозяева регулярно допускают провалы в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и высокую результативность. На фоне слабой защиты «Аль-Охдуда» у «Аль-Кадисии» есть все шансы контролировать ход встречи и добиваться уверенного результата.

Рекомендованные ставки