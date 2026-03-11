Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хазм» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.65

11 марта 2026 9:41
Аль-Хазм - Аль-Холуд
12 мар. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
2.65
Победа «Аль-Хазма»
12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазм» примет «Аль-Холуд». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за важные очки. «Аль-Хазм» занимает 12-е место с 28 очками, тогда как «Аль-Холуд» идет 14-м, имея 25 баллов после 25 туров.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» в прошлом туре уступил «Аль-Халиджу» со счетом 1:2. Несмотря на поражение, команда регулярно забивает – серия голов в чемпионате длится уже три матча.

Главным бомбардиром клуба остается Омар Аль-Сома, на счету которого 7 голов в 19 матчах сезона. За последние пять игр команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 9. Основной проблемой остается оборона – «Аль-Хазм» пропускает уже 15 матчей подряд в чемпионате.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» в предыдущем туре потерпел крупное поражение от «Аль-Кадисии» со счетом 1:4. Команда занимает 14-е место и продолжает борьбу за очки в нижней части таблицы.

Главным оружием в атаке остается R. Enrique, который забил 17 голов в 27 матчах сезона. В последних пяти играх команда забила 7 мячей, но пропустила 11, что подтверждает серьезные проблемы в обороне.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • занимает 12 место в чемпионате (28 очков после 25 туров)
  • забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • пропускает в 15 последних матчах турнира
  • в последних 5 играх: 7 забито и 9 пропущено
  • средняя результативность – 1.40 гола за матч

«Аль-Холуд»

  • занимает 14 место в чемпионате (25 очков после 25 туров)
  • забивает в 3 последних матчах
  • пропускает в 5 последних матчах
  • в последних 5 играх: 7 забито и 11 пропущено
  • средняя результативность – 1.40 гола за игру
  • пропускает в среднем 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Холуд»

Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне и регулярно пропускают. При этом и «Аль-Хазм», и «Аль-Холуд» достаточно стабильно забивают, что увеличивает вероятность результативного матча.

«Аль-Хазм» имеет преимущество домашнего поля и положительную статистику личных встреч. Команда чаще добивается успеха в матчах против «Аль-Холуда», что может сыграть ключевую роль и в предстоящей игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хазм» – коэффициент 2.65
  • Тотал больше 2.5 голов

2.65
Победа «Аль-Хазма»
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Хазм
