12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазм» примет «Аль-Холуд». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за важные очки. «Аль-Хазм» занимает 12-е место с 28 очками, тогда как «Аль-Холуд» идет 14-м, имея 25 баллов после 25 туров.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» в прошлом туре уступил «Аль-Халиджу» со счетом 1:2. Несмотря на поражение, команда регулярно забивает – серия голов в чемпионате длится уже три матча.

Главным бомбардиром клуба остается Омар Аль-Сома, на счету которого 7 голов в 19 матчах сезона. За последние пять игр команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 9. Основной проблемой остается оборона – «Аль-Хазм» пропускает уже 15 матчей подряд в чемпионате.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» в предыдущем туре потерпел крупное поражение от «Аль-Кадисии» со счетом 1:4. Команда занимает 14-е место и продолжает борьбу за очки в нижней части таблицы.

Главным оружием в атаке остается R. Enrique, который забил 17 голов в 27 матчах сезона. В последних пяти играх команда забила 7 мячей, но пропустила 11, что подтверждает серьезные проблемы в обороне.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

занимает 12 место в чемпионате (28 очков после 25 туров)

забивает в 3 последних матчах чемпионата

пропускает в 15 последних матчах турнира

в последних 5 играх: 7 забито и 9 пропущено

средняя результативность – 1.40 гола за матч

«Аль-Холуд»

занимает 14 место в чемпионате (25 очков после 25 туров)

забивает в 3 последних матчах

пропускает в 5 последних матчах

в последних 5 играх: 7 забито и 11 пропущено

средняя результативность – 1.40 гола за игру

пропускает в среднем 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Холуд»

Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне и регулярно пропускают. При этом и «Аль-Хазм», и «Аль-Холуд» достаточно стабильно забивают, что увеличивает вероятность результативного матча.

«Аль-Хазм» имеет преимущество домашнего поля и положительную статистику личных встреч. Команда чаще добивается успеха в матчах против «Аль-Холуда», что может сыграть ключевую роль и в предстоящей игре.

