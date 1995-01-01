- 18 ноября
- 16:59 В трех саудовских клубах возникли проблемы с выплатой зарплат легионерам 3
- 25 октября
- 21:00 «Аль-Наср» без Роналду едва не проиграл 14-й команде чемпионата Саудовской Аравии
- 16:55 Трансляция «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024
- 24 октября
- 10:55 Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср», Саудовская Аравия, 25 октября 2024 года
- 28 сентября
- 19:50 Трансляция «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
- 27 сентября
- 12:26 «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч Высшей лиги Саудовской Аравии – 28 сентября 2024
- 24 августа
- 17:50 Трансляция «Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024