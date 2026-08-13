Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между джиддинским «Аль-Иттихадом» и «Аль-Холудом» пройдет 15 августа в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Хозяева подходят к старту сезона с мощной атакой – в среднем 2,60 гола за последние пять матчей и голевая серия из девяти игр, тогда как гости находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в восьми последних матчах и забивают в среднем всего 0,20 гола за игру. Стартовый тур Высшей лиги – важная проверка для обеих команд, но разница в классе и форме между ними колоссальна. Сможет ли «Аль-Холуд» преподнести сюрприз на выезде, или «Аль-Иттихад» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус фаворита?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Иттихада» говорит их впечатляющая атакующая мощь и историческое преимущество над соперником. Джиддинский клуб забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч. В очных встречах с «Аль-Холудом» хозяева также имеют преимущество: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника и забивают в пяти из шести таких встреч. В Лиге чемпионов Азии «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Джазиру» (4-1), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита хозяев вызывает определенные вопросы – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это может позволить гостям забить гол престижа, но вряд ли повлияет на общий исход матча.

«Аль-Холуд» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а ее атака практически не функционирует – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном клуб потерпел поражения от «Лутона» (0-2) и «Альбасете» (1-2), что говорит о серьезных проблемах в игре. Защита гостей также не впечатляет – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. Учитывая, что «Аль-Иттихад» много забивает, а «Аль-Холуд» редко забивает сам, шансы гостей на положительный результат выглядят минимальными.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Аль-Иттихада». Хозяева имеют мощную атаку, историческое преимущество и играют на своем поле против соперника, который находится в глубоком кризисе. Ожидается, что джиддинский клуб начнет сезон с уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Иттихад» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Аль-Холуда» и забивает в пяти из шести таких встреч. Текущая форма хозяев также впечатляет: они забивают в девяти матчах подряд и много забивают в среднем. «Аль-Холуд» же находится в глубоком кризисе – восемь матчей без побед и крайне слабая атака. Учитывая все факторы, матч вряд ли преподнесет сюрприз, и «Аль-Иттихад» должен уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Иттихада» с разницей минимум в два мяча. Хозяева забивают в девяти последних матчах, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе, редко забивают и много пропускают. Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, ожидаем, что «Аль-Иттихад» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) с коэффициентом 1.73.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Холудом» состоится 15 августа 2026 года в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.