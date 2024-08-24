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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Холуд - Аль-Иттихад
Аль-Холуд - Аль-Иттихад: обзор матча 24 августа 2024
Аль-Холуд
24.08.2024, суббота, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Иттихад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Стадион:
Аль-Хазм
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Аль-Холуд
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
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