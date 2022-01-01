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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Холуд
Новости
€ 13,40 млн
Аль-Холуд - новости команды
Ар-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alkholoodclub.com/
Тренер:
Пауло Дуарте
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Расписание
Таблица
Сборная Португалии отреагировала на хет-трик 41-летнего Роналду
30 октября
2
Роналду опубликовал пост после первого хет-трика за 2,5 года
30 октября
Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу – у португальца 985 голов за карьеру
29 октября
6
«Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Холуда» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»: домашняя крепость против гостевой машины – кто сломается первым?
8 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
«Аль-Холуд» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 6 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Аль-Фейха» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
«Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
28 августа
«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
14 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
13 августа
«Аль-Холуд» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.55
20 мая
Трансляция
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
Трансляция
«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.65
3 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
29 апреля
«Аль-Таавун» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
10 апреля
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026
8 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
7 апреля
«Аль-Хазм» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.65
11 марта
1
2
3
Главные новости
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
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Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
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