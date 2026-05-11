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«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6

11 мая 2026 8:01
Аль-Холуд - Аль-Охдуд
12 мая 2026, вторник 19:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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1.60
Победа «Аль-Холуда»
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12 мая состоится матч 32-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Холуд» примет «Аль-Охдуд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание. Хозяева сумели стабилизировать игру и набрали неплохой ход, тогда как гости стремительно катятся на дно и обладают одной из худших защит в лиге.

«Аль-Холуд»

Клуб из Эр-Расса переживает противоречивый отрезок. С одной стороны, команда не проигрывает в 3 последних турах чемпионата, включая сенсационную нулевую ничью с «Аль-Иттихадом». С другой – оборона пропускает в 12 из 14 последних матчей и в среднем по 2,00 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Это катастрофический показатель. В атаке дела обстоят скромно: 0,80 забитых голов в среднем за тот же отрезок. «Аль-Холуд» явно сделал ставку на прагматизм и дисциплину, что принесло плоды в виде ничьих с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Фейхой», а также победы над «Аль-Таавуном». Дома команда играет более собранно и цепляется за очки.

«Аль-Охдуд»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Четыре поражения подряд в чемпионате и 11 пропущенных мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем) – это приговор для команды, борющейся за выживание. Атака «Аль-Охдуда» выглядит беспомощно: всего 2 забитых мяча на той же дистанции (0,40 в среднем). После разгромов от «Аль-Ахли» (0:4) и «Аль-Иттифака» (1:3), а также поражений от «Дамака» (0:2) и «Аль-Насра» (0:2) команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета. «Аль-Охдуд» пропускает в 4 последних турах и не демонстрирует предпосылок к выходу из пике.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

  • Беспроигрышная серия из 3 матчей в чемпионате
  • Пропускает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей

«Аль-Охдуд»

  • Проигрышная серия из 4 матчей
  • Пропустил 11 мячей в 5 последних встречах
  • Забил всего 2 гола в 5 последних матчах
  • Занимает 17-е место, находится в зоне вылета

История противостояний

  • «Аль-Охдуд» забивает в 5 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Аль-Охдуда» (1:0)
  • В предыдущем домашнем матче «Аль-Холуд» уступил (0:1)

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»

Битва аутсайдеров, где преимущество на стороне хозяев. «Аль-Холуд» не проигрывает 3 тура подряд и сумел стабилизировать игру после серии провалов. «Аль-Охдуд» проигрывает 4 матча кряду и пропускает пачками, а в атаке выглядит абсолютно беззубо. Однако «Аль-Охдуд» забивает «Аль-Холуду» в 5 последних очных встречах, что оставляет гостям надежду на гол. Учитывая слабость обороны обеих команд, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с минимум одним забитым мячом, при этом гости могут ответить.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Холуда» – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

1.60
Победа «Аль-Холуда»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Холуд
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