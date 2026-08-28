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«Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

28 августа 2026 10:13
Аль-Холуд - Аль-Ахли
29 авг. 2026, суббота 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5)
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Ахли» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева набрали пять очков в трех турах и располагаются на восьмом месте, гости с шестью баллами идут на четвертой строчке. «Аль-Холуд» дома не проигрывает в шести из восьми последних матчей, но «Аль-Ахли» находится в отличной форме – четыре победы подряд и три подряд в очных встречах. Сможет ли хозяева прервать эту неудачную серию и взять очки на своем поле, или гости продолжат свое доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аль-Холуд» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Аль-Ахли». Команда не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола. В очных встречах с этим соперником хозяева забивают в четырeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Аль-Холуда» действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовых турах «Аль-Холуд» сыграл вничью с «Аль-Дирией» (1:1) и «Аль-Иттихадом» (1:1), а также одержал победу над «Аль-Таавуном» (3:2). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита против мощной атаки гостей может стать проблемой.

«Аль-Ахли» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. Оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, что позволяет им контролировать ход игры. В очных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Ахли» одержал три победы подряд и забивает в трeх последних матчах против этого соперника. В стартовых турах они разгромили «Абху» (4:0) и «Аль-Дирию» (1:0), а в Межконтинентальном кубке ФИФА обыграли «Окленд» (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Аль-Холуда», «Аль-Ахли» имеет более высокий класс, надeжную оборону и успешную очную статистику. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В пяти очных матчах «Аль-Ахли» одержал пять побед, «Аль-Холуд» не выиграл ни разу. При этом гости забивают в трeх последних встречах против хозяев и имеют тотальное преимущество в этом противостоянии. Текущая форма «Аль-Ахли» – четыре победы подряд и надeжная оборона, тогда как «Аль-Холуд» дома стабилен, но регулярно пропускает. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Аль-Ахли».

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (60%)
5
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.8
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Ахли
4 : 1
17.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Холуд
3 : 1
29.08.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Холуд
0 : 1
17.01.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Ахли
4 : 1
17.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Холуд
1 : 0
15.01.2025
Аль-Ахли

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К) ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
22
J. Domingues
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Валентен Атангана
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
70
M. Sawan
ЦП
24
Adi
ЦП
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
2-4-2-2
1
25
38
Пинас
8
Сиссе
6
Бакли
10
3
Уткус
11
да Коста
46
Аль-Алива
15
Солан
22
3-2-2-3
16
Менди
3
Ибаньес
28
Демирал
31
Яслам
46
Хамед
6
Атангана
8
Сперцян
19
Бондаренко
7
Тринкау
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
10
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
10
70
70
9
Аль-Бурайкан
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
9
Аль-Бурайкан
31
Яслам
2
Хавсави
2
Хавсави
31
Яслам
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
19
Бондаренко
21
Радиф
21
Радиф
19
Бондаренко
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Ахли
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
24
Adi
ЦП
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
24
Adi
ЦП
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Остались в запасе
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Марино Пушич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы хозяев в защите делают исход очевидным. «Аль-Холуд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5) с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Ахли» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн.

2.00
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Холуд
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