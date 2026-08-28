Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Ахли» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева набрали пять очков в трех турах и располагаются на восьмом месте, гости с шестью баллами идут на четвертой строчке. «Аль-Холуд» дома не проигрывает в шести из восьми последних матчей, но «Аль-Ахли» находится в отличной форме – четыре победы подряд и три подряд в очных встречах. Сможет ли хозяева прервать эту неудачную серию и взять очки на своем поле, или гости продолжат свое доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аль-Холуд» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Аль-Ахли». Команда не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола. В очных встречах с этим соперником хозяева забивают в четырeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Аль-Холуда» действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовых турах «Аль-Холуд» сыграл вничью с «Аль-Дирией» (1:1) и «Аль-Иттихадом» (1:1), а также одержал победу над «Аль-Таавуном» (3:2). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита против мощной атаки гостей может стать проблемой.

«Аль-Ахли» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. Оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, что позволяет им контролировать ход игры. В очных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Ахли» одержал три победы подряд и забивает в трeх последних матчах против этого соперника. В стартовых турах они разгромили «Абху» (4:0) и «Аль-Дирию» (1:0), а в Межконтинентальном кубке ФИФА обыграли «Окленд» (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Аль-Холуда», «Аль-Ахли» имеет более высокий класс, надeжную оборону и успешную очную статистику. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В пяти очных матчах «Аль-Ахли» одержал пять побед, «Аль-Холуд» не выиграл ни разу. При этом гости забивают в трeх последних встречах против хозяев и имеют тотальное преимущество в этом противостоянии. Текущая форма «Аль-Ахли» – четыре победы подряд и надeжная оборона, тогда как «Аль-Холуд» дома стабилен, но регулярно пропускает. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Аль-Ахли».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Ахли» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы хозяев в защите делают исход очевидным. «Аль-Холуд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5) с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Ахли» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.