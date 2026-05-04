04.05.2026, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-4-1-1-1
1
Райкович
4
Шимич
20
Шарахили
32
15
Кадеш
6
Аль-Нашри
2
Перейра
2
Митай
10
Ауа
34
Бергвейн
21
Эн-Несири
3-1-4-1-1
30
38
Пинас
7
23
Гьембер
39
Аль-Давсари
6
Бакли
10
11
Бахебри
3
Уткус
46
Аль-Алива
18
Энрике
32
13
Шанкити
13
Шанкити
32
4
Шимич
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
4
Шимич
6
Аль-Нашри
19
Диаби
19
Диаби
6
Аль-Нашри
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
20
Шарахили
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
20
Шарахили
11
Бахебри
70
70
11
Бахебри
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Холуд
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
21
Rashid Al Mutairi
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
99
Guga
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
21
Rashid Al Mutairi
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
99
Guga
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Холуд
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
515
404
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.87
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Холуда», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»