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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 19:50
Аль-Иттихад
04.05.2026, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Холуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
2
Данилу Перейра
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Холуд
30
Juan Cozzani
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
11
Хаттан Бахебри
(К) ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
21
Rashid Al Mutairi
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
99
Guga
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Райкович
4
Шимич
20
Шарахили
32
15
Кадеш
6
Аль-Нашри
2
Перейра
2
Митай
10
Ауа
34
Бергвейн
21
Эн-Несири
3-1-4-1-1
30
38
Пинас
7
23
Гьембер
39
Аль-Давсари
6
Бакли
10
11
Бахебри
3
Уткус
46
Аль-Алива
18
Энрике
32
13
Шанкити
13
Шанкити
32
4
Шимич
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
4
Шимич
6
Аль-Нашри
19
Диаби
19
Диаби
6
Аль-Нашри
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
20
Шарахили
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
20
Шарахили
11
Бахебри
70
70
11
Бахебри
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Холуд
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
21
Rashid Al Mutairi
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
99
Guga
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
21
Rashid Al Mutairi
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
99
Guga
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Холуд
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
515
404
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.87
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Холуда», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Иттихад
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