30 апреля на стадионе «Аль-Холуд» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Холуд» примет «Аль-Фейху». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне стыковых матчей, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Аль-Холуд»

Хозяева подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Аль-Таавуном» со счeтом 2:1, которая стала настоящим глотком свежего воздуха. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона «Аль-Холуда» является одной из худших в лиге – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.60 гола за игру. Команда пропускает в 10 последних матчах, но забивает в 7 из 9 последних встреч. В последнем очном матче «Аль-Холуд» разгромил «Аль-Фейху» со счeтом 5:0.

«Аль-Фейха»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Аль-Хазма» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах, но демонстрирует более надeжную игру в обороне по сравнению с соперником – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. Фешн Сакала с 11 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

«Аль-Фейха»

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Фейха»

«Аль-Холуд» имеет психологическое преимущество после разгромной победы в последнем очном матче (5:0). Хозяева демонстрируют неплохую результативность и одержали важную победу в прошлом туре. «Аль-Фейха» не может выиграть три тура подряд. Несмотря на проблемы в обороне, хозяева имеют хорошие шансы набрать очки благодаря атакующему потенциалу.

