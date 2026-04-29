«Аль-Холуд» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

29 апреля 2026 9:39
Аль-Холуд - Аль-Фейха
30 апр. 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1.85
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
30 апреля на стадионе «Аль-Холуд» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Холуд» примет «Аль-Фейху». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне стыковых матчей, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Аль-Холуд»

Хозяева подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Аль-Таавуном» со счeтом 2:1, которая стала настоящим глотком свежего воздуха. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона «Аль-Холуда» является одной из худших в лиге – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.60 гола за игру. Команда пропускает в 10 последних матчах, но забивает в 7 из 9 последних встреч. В последнем очном матче «Аль-Холуд» разгромил «Аль-Фейху» со счeтом 5:0.

«Аль-Фейха»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Аль-Хазма» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах, но демонстрирует более надeжную игру в обороне по сравнению с соперником – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. Фешн Сакала с 11 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • Пропускает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Победа в последнем очном матче со счeтом 5:0

«Аль-Фейха»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграла последний очный матч со счeтом 0:5

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Фейха»

«Аль-Холуд» имеет психологическое преимущество после разгромной победы в последнем очном матче (5:0). Хозяева демонстрируют неплохую результативность и одержали важную победу в прошлом туре. «Аль-Фейха» не может выиграть три тура подряд. Несмотря на проблемы в обороне, хозяева имеют хорошие шансы набрать очки благодаря атакующему потенциалу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Холуда» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

1.85
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
Автор: Миронов Николай
