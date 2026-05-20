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«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40

20 мая 2026 8:00
Аль-Рияд - Аль-Охдуд
21 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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1.40
Победа «Аль-Рияд»
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21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Рияд» и «Аль-Охдуд». Хозяева занимают 16-е место с 27 очками после 33 туров – это зона стыковых матчей. Гости располагаются на 17-й строчке с 20 очками – зона прямого вылета. Это матч жизни и смерти для обеих команд.

«Аль-Рияд»

Хозяева находятся в зоне стыков и обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы. Команда забивает в 3 последних матчах подряд, а в 4 последних очных встречах с «Аль-Охдудом» обязательно отличалась. Однако оборона – катастрофа: 11 пропущенных за последние 5 игр (2.20 в среднем), и команда пропускает в 10 из 12 последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Аль-Таавуном» (1:1). Лучший бомбардир Мамаду Силла (10 голов в 31 матче) – главная надежда.

«Аль-Охдуд»

Гости находятся в зоне прямого вылета и отстают от «Аль-Рияда» на 7 очков. Спастись уже почти невозможно, но формальная борьба продолжается. В последних 5 играх «Аль-Охдуд» забил всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 10 (2.00 в среднем). Оборона не выдерживает давления – 5 пропущенных в 7 последних матчах. В прошлом туре команда одержала редкую победу над «Аль-Халиджем» (3:1). Лучший бомбардир Халед Нарей (5 голов в 24 матчах) – не самая внушительная статистика.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Занимает 16-е место (зона стыков), набрав 27 очков после 33 туров
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мамаду Силла (10 голов в 31 матче)

«Аль-Охдуд»

  • Занимает 17-е место (зона прямого вылета), набрав 20 очков после 33 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Халед Нарей (5 голов в 24 матчах)

История личных встреч

  • «Аль-Рияд» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Аль-Охдуда»
  • «Аль-Рияд» забивает в 4 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»

Это битва двух худших оборон лиги. «Аль-Рияд» пропускает 2.20 гола за игру, «Аль-Охдуд» – 2.00. Обе команды регулярно получают по 2+ гола от соперников. При этом «Аль-Рияд» хотя бы забивает стабильно (в 3 последних матчах и в 4 из 5 личных встречах), а атака «Аль-Охдуда» почти не работает (0.80 гола за игру). Домашнее поле и мотивация – на стороне хозяев: им нужна победа, чтобы остаться в зоне стыков, в то время как гости уже одной ногой в низшей лиге. Ожидается, что «Аль-Рияд» добьeтся нужного результата, но из-за проблем в обороне сделает это без «сухаря».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Рияд» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Аль-Рияд»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Рияд Аль-Охдуд Аль-Рияд
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