21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Рияд» и «Аль-Охдуд». Хозяева занимают 16-е место с 27 очками после 33 туров – это зона стыковых матчей. Гости располагаются на 17-й строчке с 20 очками – зона прямого вылета. Это матч жизни и смерти для обеих команд.

«Аль-Рияд»

Хозяева находятся в зоне стыков и обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы. Команда забивает в 3 последних матчах подряд, а в 4 последних очных встречах с «Аль-Охдудом» обязательно отличалась. Однако оборона – катастрофа: 11 пропущенных за последние 5 игр (2.20 в среднем), и команда пропускает в 10 из 12 последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Аль-Таавуном» (1:1). Лучший бомбардир Мамаду Силла (10 голов в 31 матче) – главная надежда.

«Аль-Охдуд»

Гости находятся в зоне прямого вылета и отстают от «Аль-Рияда» на 7 очков. Спастись уже почти невозможно, но формальная борьба продолжается. В последних 5 играх «Аль-Охдуд» забил всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 10 (2.00 в среднем). Оборона не выдерживает давления – 5 пропущенных в 7 последних матчах. В прошлом туре команда одержала редкую победу над «Аль-Халиджем» (3:1). Лучший бомбардир Халед Нарей (5 голов в 24 матчах) – не самая внушительная статистика.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

Занимает 16-е место (зона стыков), набрав 27 очков после 33 туров

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Мамаду Силла (10 голов в 31 матче)

«Аль-Охдуд»

Занимает 17-е место (зона прямого вылета), набрав 20 очков после 33 туров

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Халед Нарей (5 голов в 24 матчах)

История личных встреч

«Аль-Рияд» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Аль-Охдуда»

«Аль-Рияд» забивает в 4 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»

Это битва двух худших оборон лиги. «Аль-Рияд» пропускает 2.20 гола за игру, «Аль-Охдуд» – 2.00. Обе команды регулярно получают по 2+ гола от соперников. При этом «Аль-Рияд» хотя бы забивает стабильно (в 3 последних матчах и в 4 из 5 личных встречах), а атака «Аль-Охдуда» почти не работает (0.80 гола за игру). Домашнее поле и мотивация – на стороне хозяев: им нужна победа, чтобы остаться в зоне стыков, в то время как гости уже одной ногой в низшей лиге. Ожидается, что «Аль-Рияд» добьeтся нужного результата, но из-за проблем в обороне сделает это без «сухаря».

Рекомендованные ставки: