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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Рияд
€ 11 млн
Аль-Рияд
Эр-Рияд
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
Тренер:
Янник Феррера
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Расписание
Таблица
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
«Халидж» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Аль-Халидж» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
«Аль-Ахли» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Аль-Рияд» – «Неом»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
20 августа
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.77
14 мая
«Аль-Фейха» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.68
3 мая
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026
29 апреля
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.42
28 апреля
Трансляция
«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.55
23 апреля
«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2.08
8 апреля
«Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
4 апреля
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 2.2
12 марта
Трансляция
«Дамак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026
5 марта
«Дамак» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 5 марта 2026 с коэффициентом 1.58
4 марта
«Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.42
25 февраля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.8
22 февраля
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