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    Эр-Рияд

    Город Эр-Рияд
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Стадион Принс Турки бин Абдул Азиз
    Тренер Янник Феррера
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