Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Рияд» – «Неом»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

27 августа 2026 10:45
Аль-Рияд - Неом
28 авг. 2026, пятница 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Неома»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

атч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Неомом» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева находятся в зоне вылета – 18-е место с одним очком, гости уверенно идут на седьмой строчке с шестью баллами. Неом подходит к игре на фоне стабильных результатов: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и имеет надeжную оборону – всего 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Аль-Рияд, напротив, пропускает в среднем 2,60 гола за тот же период и пока не знает побед в чемпионате. Сможет ли хозяева прервать свою неудачную серию и дать бой фавориту на своем поле, или Неом продолжит свою уверенную поступь и одержит третью победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Неом» подходит к игре в статусе фаворита благодаря отличной форме и надeжной игре в обороне. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. Оборона гостей действует образцово: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В очных встречах с «Аль-Риядом» Неом также стабилен – он забивает в четырeх последних матчах против этого соперника. В стартовых турах Неом обыграл «Аль-Фейху» (2:1) и «Аль-Файсали» (2:0), хотя уступил «Аль-Кадисии» (0:2). Гости умеют забивать и редко пропускают, что делает их явными фаворитами даже на выезде.

«Аль-Рияд» переживает серьeзные трудности. Команда занимает последнее место с одним очком, а еe оборона действует катастрофически – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с Неомом отличаются в пяти из шести последних игр. Однако даже этот фактор вряд ли поможет им избежать поражения. В стартовых турах «Аль-Рияд» уступил «Аль-Насру» (0:4) и «Аль-Иттифаку» (2:4), сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (3:3), но так и не одержал победу. Гостям будет сложно сдержать атаки соперника при своей слабой защите, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол.

Итоговый вывод: Неом является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и стабильной атаке. Аль-Рияд пропускает слишком много и не может выиграть в чемпионате, что делает победу гостей наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что Неом одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах между командами у каждой по две победы, ещe две встречи завершились вничью. Однако в последних двух матчах (в сезоне 2025/2026) Неом дважды побеждал «Аль-Рияд» – 1:0 на выезде и 3:2 дома. Текущая форма «Аль-Рияда» – отсутствие побед и катастрофическая оборона, тогда как Неом стабильно забивает и редко пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны взять три очка.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Рияд
2 : 3
27.09.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Рияд
1 : 0
28.08.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Неом
1 : 0
06.02.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Рияд
2 : 3
27.09.2025
Неом

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
22
Victor Lekhal
ЦП
79
Fahad Al Jayzani
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
2
Sultan Alessa
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Неом
1
Марцин Булка
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
72
Амаду Коне
АП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Рияд
97
Emad Fidaa
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
5
Уссам Маджраши
ЦЗ
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
29
Salman Matar
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Неом
81
Луиш Максимиану
ВР
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
19
Моаннад Абу Таха
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
3-3-1-3
82
Борян
67
Аль-Хайбари
26
Абаскаль
12
22
79
43
Менса
7
Трезеге
77
2
10
Оку
3-1-3-3
1
Булка
5
Сарр
4
Аль-Давсари
27
Хавсави
18
Аль-Хаджи
7
Масурас
72
Коне
14
Аль-Абси
70
Камара
91
Ляказетт
44
Зулиани
10
Оку
78
Тамбакти
78
Тамбакти
10
Оку
7
Трезеге
19
19
7
Трезеге
14
Аль-Абси
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
14
Аль-Абси
70
Камара
77
77
70
Камара
4
Аль-Давсари
15
Аль-Ояяри
15
Аль-Ояяри
4
Аль-Давсари
27
Хавсави
19
Абу Таха
19
Абу Таха
27
Хавсави
22
22
Остались в запасе
Аль-Рияд
Неом
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
5
Уссам Маджраши
ЦЗ
29
Salman Matar
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
81
Луиш Максимиану
ВР
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
5
Уссам Маджраши
ЦЗ
29
Salman Matar
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Кристоф Гальтье

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа Неома в основное время. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и слабая защита хозяев, которые пропускают в среднем 2,60 гола за игру, делают исход очевидным. Аль-Рияд способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа Неома с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Неомом» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 18:50 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Рияд» – «Неом»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Неома»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Рияд
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+