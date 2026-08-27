атч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Неомом» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева находятся в зоне вылета – 18-е место с одним очком, гости уверенно идут на седьмой строчке с шестью баллами. Неом подходит к игре на фоне стабильных результатов: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и имеет надeжную оборону – всего 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Аль-Рияд, напротив, пропускает в среднем 2,60 гола за тот же период и пока не знает побед в чемпионате. Сможет ли хозяева прервать свою неудачную серию и дать бой фавориту на своем поле, или Неом продолжит свою уверенную поступь и одержит третью победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Неом» подходит к игре в статусе фаворита благодаря отличной форме и надeжной игре в обороне. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. Оборона гостей действует образцово: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В очных встречах с «Аль-Риядом» Неом также стабилен – он забивает в четырeх последних матчах против этого соперника. В стартовых турах Неом обыграл «Аль-Фейху» (2:1) и «Аль-Файсали» (2:0), хотя уступил «Аль-Кадисии» (0:2). Гости умеют забивать и редко пропускают, что делает их явными фаворитами даже на выезде.

«Аль-Рияд» переживает серьeзные трудности. Команда занимает последнее место с одним очком, а еe оборона действует катастрофически – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке хозяева стабильны: они забивают в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с Неомом отличаются в пяти из шести последних игр. Однако даже этот фактор вряд ли поможет им избежать поражения. В стартовых турах «Аль-Рияд» уступил «Аль-Насру» (0:4) и «Аль-Иттифаку» (2:4), сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (3:3), но так и не одержал победу. Гостям будет сложно сдержать атаки соперника при своей слабой защите, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол.

Итоговый вывод: Неом является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и стабильной атаке. Аль-Рияд пропускает слишком много и не может выиграть в чемпионате, что делает победу гостей наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что Неом одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах между командами у каждой по две победы, ещe две встречи завершились вничью. Однако в последних двух матчах (в сезоне 2025/2026) Неом дважды побеждал «Аль-Рияд» – 1:0 на выезде и 3:2 дома. Текущая форма «Аль-Рияда» – отсутствие побед и катастрофическая оборона, тогда как Неом стабильно забивает и редко пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа Неома в основное время. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и слабая защита хозяев, которые пропускают в среднем 2,60 гола за игру, делают исход очевидным. Аль-Рияд способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа Неома с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Неомом» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 18:50 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

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