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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Неом
Александр Ляказетт
€ 5 млн
Александр Ляказетт
Неом
28 мая 1991 (35), Лион
#91 | Нападающий
175 см
Франция
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Публикации
Олимпиада-2024. Гол и ассист Ляказетта помогли Франции разгромить сборную США (3:0)
2024.07.25 00:00
1
Лига 1. «Лион» вырвал победу над «Монпелье» на 100-й минуте (5:4), в матче 2 покера
2023.05.07 21:32
Ляказетт установил рекорд «Лиона»
2023.03.11 13:58
Ляказетт провел 500-й матч на клубном уровне
2023.01.12 08:16
1
Агент рассказал, что «Зенит» в 2019 году мог подписать Ляказетта вместо Малкома
2022.09.07 18:02
5
Ляказетт рискует пропустить товарищеский матч «Лиона». Его покусали осы
2022.07.21 21:10
«Лион» ведет переговоры о возвращении Толиссо. Клуб уже вернул Ляказетта
2022.06.10 23:11
1
Фото
«Лион» объявил о возвращении Ляказетта
2022.06.09 09:44
Ляказетт покинул «Арсенал» после пяти лет в клубе
2022.06.03 14:43
Ляказетт согласился вернуться в «Лион»
2022.06.02 18:44
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.26 08:16
4
«Лион» может вернуть Умтити, Толиссо и Ляказетта
2022.04.18 20:13
2
Ляказетт может бесплатно уйти из «Арсенала» летом. Им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»
2022.02.22 08:42
1
Президент «Лиона» планирует летом вернуть Бензема и Ляказетта
2022.02.02 22:59
«Реал» и «Арсенал» могут обменять Бэйла на Ляказетта
2021.10.18 09:38
5
«Арсенал» хочет подписать Азмуна. В нем видят замену Ляказетту
2021.10.08 10:05
15
Артета – об отсутствии Обамеянга и Ляказетта в матче с «Брентфордом»: «Плохо себя чувствуют»
2021.08.13 22:28
2
«Арсенал» хочет подписать Абрахама и продать Ляказетта
2021.07.24 17:40
1
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Шеффилд», Ляказетт сделал дубль
2021.04.11 22:55
«Атлетико», «Севилья» и «Рома» интересуются Ляказеттом
2021.03.27 08:57
2
АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм», Ламела забил рабоной и удалился
2021.03.14 21:25
1
Ляказетт может стать игроком «Монако»
2021.02.27 11:49
Ляказетт – автор первого гола АПЛ сезона-2020/2021
2020.09.12 14:56
The Sun: «Арсенал» готов обменять Ляказетта и Гендузи на Томаса
2020.09.06 13:26
1
«Атлетико» надеется подписать Ляказетта
2020.08.26 14:32
«Ювентус» интересуется Ляказеттом
2020.08.17 01:40
2
Daily Star: «Атлетико» готов заплатить 30 миллионов за Ляказетта
2020.08.09 01:07
Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе – Бензема и Ляказетт»
2020.07.28 13:39
12
АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби
2020.07.12 20:29
3
Ляказетт не захотел переходить в «Интер»
2020.05.29 13:35
1
1
2
3
4
5
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