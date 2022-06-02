Ляказетт согласился вернуться в «Лион»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации The Athletic, 31-летний форвард согласился вернуться в «Лион», воспитанником которого является. Контракт с «Арсеналом», который истекает 30 июня, не будет продлен.

Сообщалось, что помимо «Лиона» Ляказеттом интересуются «Интер» и «Ювентус».

Француз перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.

В 36 матчах этого сезона он забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость Ляказетта – 20 миллионов евро.

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