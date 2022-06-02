Ляказетт согласился вернуться в «Лион»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Лиге 1.
По информации The Athletic, 31-летний форвард согласился вернуться в «Лион», воспитанником которого является. Контракт с «Арсеналом», который истекает 30 июня, не будет продлен.
Сообщалось, что помимо «Лиона» Ляказеттом интересуются «Интер» и «Ювентус».
- Француз перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
- В 36 матчах этого сезона он забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная стоимость Ляказетта – 20 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: The Athletic