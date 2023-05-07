Лига 1. «Лион» вырвал победу над «Монпелье» на 100-й минуте (5:4), в матче 2 покера

«Лион» в 34-м туре Лиги 1 победил «Монпелье». Решающий гол забит на 90+10 минуте.

В матче два покера: у бывшего форварда «Арсенала» Александра Ляказетта и Элье Ваи.

Оставшийся гол забил бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Лионцы на три очка отстают от зоны еврокубков. «Монпелье» идет в таблице 12-м.

Франция. Лига 1. 34-й тур

Лион – Монпелье – 5:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Ляказетт, 31; 1:1 – Ваи, 40; 1:2 – Ваи, 41; 1:3 – Ваи, 53 (с пенальти); 1:4 – Ваи, 55; 2:4 – Ляказетт, 59; 3:4 – Ловрен, 70; 4:4 – Ляказетт, 82; 5:4 – Ляказетт, 90+10 (с пенальти).

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