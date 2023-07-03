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    • Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков

    Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков

    «ПСЖ» до сих пор не уволил главного тренера Кристофа Гальтье.

    В прошлую пятницу 56-летний специалист был арестован по делу о расизме. Из-за этого переговоры с ним о расторжении контракта затруднились.

    Арест Гальтье буквально заблокировал трансферное окно для парижского клуба.

    Руководство «ПСЖ» хочет сначала представить нового тренера Луиса Энрике, а затем – новичков.

    Чемпион Франции уже подписал шесть футболистов:

    • Милана Шкриньяра
    • Ли Кан Ина
    • Марко Асенсио
    • Чера Ндура
    • Люка Эрнандеса
    • Мануэля Угарте

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    Источник: Foot Mercato

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