Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков

«ПСЖ» до сих пор не уволил главного тренера Кристофа Гальтье.
В прошлую пятницу 56-летний специалист был арестован по делу о расизме. Из-за этого переговоры с ним о расторжении контракта затруднились.
Арест Гальтье буквально заблокировал трансферное окно для парижского клуба.
Руководство «ПСЖ» хочет сначала представить нового тренера Луиса Энрике, а затем – новичков.
Чемпион Франции уже подписал шесть футболистов:
- Милана Шкриньяра
- Ли Кан Ина
- Марко Асенсио
- Чера Ндура
- Люка Эрнандеса
- Мануэля Угарте
Источник: Foot Mercato