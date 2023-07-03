Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков

«ПСЖ» до сих пор не уволил главного тренера Кристофа Гальтье.

В прошлую пятницу 56-летний специалист был арестован по делу о расизме. Из-за этого переговоры с ним о расторжении контракта затруднились.

Арест Гальтье буквально заблокировал трансферное окно для парижского клуба.

Руководство «ПСЖ» хочет сначала представить нового тренера Луиса Энрике, а затем – новичков.

Чемпион Франции уже подписал шесть футболистов: