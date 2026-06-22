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«Барса» может подписать форварда, снимавшего свою мастурбацию

22 июня, 19:59
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«Барселона» наметила четыре альтернативных варианта усиления атаки после того, как «Атлетико» отказался продавать Хулиана Альвареса, а Гарри Кейн отверг предложение каталонского клуба.

Спортивный директор Деку прорабатывает замену Роберту Левандовскому, покинувшему команду, и держит в уме сразу несколько кандидатур.

Первый в списке – 19-летний французский форвард «Борнмута» Жуниор Крупи. Воспитанник «Лорьяна», прошлым летом перебравшийся в Англию за 13 миллионов евро, забил 13 голов в 33 матчах АПЛ. Это быстрый и подвижный нападающий, хорошо взаимодействующий с партнерами, однако его юный возраст делает ставку рискованной.

Вторая опция – Микель Оярсабаль из «Реал Сосьедада». 29-летний испанец провел мощный сезон: 18 голов и победа в Кубке Испании. В минувшее воскресенье он оформил дубль за сборную Испании на чемпионате мира. Оярсабаль отлично знает Ла Лигу и пересекался со многими игроками «Барселоны» в национальной команде.

Третий кандидат – португалец Гонсалу Рамуш из «ПСЖ». Интерес каталонцев подкрепляется тем, что нападающий сотрудничает с агентством Жорже Мендеша Gestifute, что упрощает переговоры. При этом Луис Энрике не полностью доверяет Рамушу – в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов форвард не провел ни одного матча в старте. В 45 встречах сезона во всех турнирах он отличился 12 раз. Рамуш известен в том числе тем, что снимал свою мастурбацию.

Замыкает шорт-лист Беньямин Шешко, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лейпцига» за 76,5 миллиона евро. В дебютном английском сезоне словенец забил 12 мячей в 32 играх, но не стал твердым игроком основы ни при Рубене Амориме, ни при Майкле Каррике.

Деку предстоит определиться со стратегией: выложить около 150 миллионов евро за звезду калибра Альвареса либо вложить 50-60 миллионов в форварда «среднего класса» – Крупи, Оярсабаля, Шешко или Гонсалу Рамуша.

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Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Рамуш Гонсалу
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алдан2014
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