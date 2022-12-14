Автор хет-трика на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке

В аккаунте форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в социальной сети на несколько минут был опубликован ролик с его мастурбацией в гостиничном номере. СМИ сообщают, что видео предназначалось девушке игрока.

Рамуш удалил видео, но его успели сохранить и оно стало вирусным.

Игрок – автор единственного хет-трика на ЧМ-2022.

21-летний Рамуш стоит 24 миллиона евро.

На Рамуша претендуют 6 клубов.

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