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    Автор хет-трика на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке

    В аккаунте форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в социальной сети на несколько минут был опубликован ролик с его мастурбацией в гостиничном номере. СМИ сообщают, что видео предназначалось девушке игрока.

    Рамуш удалил видео, но его успели сохранить и оно стало вирусным.

    • Игрок – автор единственного хет-трика на ЧМ-2022.
    • 21-летний Рамуш стоит 24 миллиона евро.
    • На Рамуша претендуют 6 клубов.

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    Источник: твиттер Naija

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8577

      vladik12 35 секунд назад

      Видимо, если ты забивал в 1/8 ЧМ - надо обязательно публично передернуть.

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      Рейтинг: +8577

      vladik12 3 минуты назад

      Не парню - и то ладно.

      0
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      Рейтинг: +8577

      vladik12 5 минут назад

      Ска, точно Роналду слил. Не смог смириться, что кто-то стянул лавры на себя.

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      Рейтинг: +215

      dragoff 9 минут назад

      Ну емае))))) Это провал

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      Рейтинг: +8577

      vladik12 > dragoff 6 минут назад

      Ниче, бывает. Дзюбиньо подтвердит.

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