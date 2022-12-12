Шесть клубов претендуют на форварда сборной Португалии Рамуша

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш интересен клубам из Англии, Германии, Италии и Франции.

На него претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Вулверхэмптон».

Лиссабонский клуб не хочет продавать своего лучшего бомбардира в январе. Отступные в контракте игрока – 120 миллионов евро.

При этом прошлым летом португальский форвард был доступен для трансфера за 40 миллионов, но тогда покупателей на него не нашлось.

Рамуш – единственный, кто сделал хет-трик на ЧМ-2022.

Он заменил Криштиану Роналду в основе сборной Португалии.

Рыночная стоимость футболиста – 24 миллиона евро.

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